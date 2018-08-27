Bayram sonrası çeyrek ve gram altın kaç lira oldu? Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı…

Altın fiyatları haftaya dolarla beraber yükselerek başladı ve son on günün en yüksek noktalarına erişti. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. Peki İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira oldu? İşte güncel rakamlar...

Son aylarda Amerika ile yaşanan gerilim nedeniyle dolar dalgalanma gösterirken altın fiyatları da aynı dalgalanmayı gösteriyor. Altın kaç lira oldu sorusu altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatları artan dolarla birlikte bayram sonrasında ilk güne yükselişle başladı, son 10 günün en yüksek rakamlarını gördü. Ülkemizde küçük yatırımcının gözdesi altın fiyatlarında yükseliş trendi yavaşladı. Bugün yani 27 Ağustos’ta serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 238,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 238,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 238,60 liradan, bin 571 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 592 liradan, 217 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 221 liradan, bin 535 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 555 liradan, 767 liradan alınan Yarım Ziynet 778 liradan ve 384 liradan alınan Çeyrek Ziynet 389 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardı.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.