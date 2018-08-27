Güncel altın fiyatları: 27 Ağustos’ta çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Son aylarda Amerika ile yaşanan gerilim nedeniyle dolar dalgalanma gösterirken altın fiyatları da aynı dalgalanmayı gösteriyor. Ülkemizde küçük yatırımcının gözdesi altın fiyatlarında yükseliş trendi yavaşladı. Bugün yani 27 Ağustos'ta gram altının Kapalıçarşı'daki alış fiyatı 232,96 lira, satış fiyatı ise 233,06 lira oldu.

Düğün sezonun devam etmesi nedeniyle altın fiyatları her gün merak ediliyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. Peki İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira oldu? İşte güncel rakamlar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

232,96 liradan alınırken, 233,06 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 365,92 liradan alınırken 375,66 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 729,55’den alınırken 751,33 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.520,00 liradan alınıp 1.540,00 liradan satılıyor.