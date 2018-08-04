Güncel altın fiyatları 4 Ağustos 2018: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

4 Ağustos Cumartesi güncel altın fiyatları! Ülkemizde küçük yatırımcının gözdesi altın fiyatlarında dalgalanma ve yükseliş sürüyor. Önce Merkez Bankası kararı sonra Amerika ile olan yaptırım gerginliği altın fiyatını yükseltti. Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? soruları büyük merakla araştırılıyor. 4.8.2018 Cumartesi yani bugün Kapalıçarşı'da altının gramı 198,27'den alınırken 198,30 lira civarından satılıyor. İşte düğünde altın takacaklar için günlük altın fiyatları...

Bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Yaptırım gerilimi sonrası 4.8.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükseliş gözlemlendi. Altın 198-199 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

198,27 liradan alınırken, 198,30 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 317,16 liradan alınırken 324,58 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 632,33’den alınırken 649,16 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 1300,00 liradan alınıp 1313,00 liradan alıcı buluyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.