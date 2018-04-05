Güncel altın fiyatları 5 Nisan 2018: Gram altın ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira?

Altın bugün düşüşte! Yeni yıl ile birlikte altın fiyatlarında hareketlilik arttı. Son haftalardaki genel yükseliş bugün yerini düşüşe bırakmış gibi görünüyor. Yatırımcısının merak ettiği gram altın 171,02'den alınıp 171,04 liradan satılıyor. İşte 5 Nisan 2018 çeyrek altın kaç lira? 5,4,2018 Gram ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? sorularının yanıtı...

Bugün altının ateş az da olsa düşmüş gibi görünüyor Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Yatırım yapan vatandaşlar her gün altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Altında son fiyatlar merak ediliyor. Peki 5 Nisan Perşembe günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 5 Nisan 2018 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

171,02 liradan alınırken, 171,04 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 275,60 liradan alınırken 281,83liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 549,48'den alınırken 563,66 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1143,00 liradan alınıp 1153,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 de 2756,34 liradan alınırken 2799,69 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.

Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98'ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun'i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.