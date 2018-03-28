Güncel altın fiyatları: Altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altın kaç lira? 28 Mart 2018

Altın fiyatları bugün güne durgun başladı. Yatırımcısı güncel altın fiyatlarını internet üzerinden araştırıyor. Geçtiğimiz aylarda altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Altın fiyatları bugün hızlı yükselişi durmuş gibi görünüyor. 28 Mart Çarşamba gram altının gramı 172,18 liradan alınıp 172,22 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ve Gram altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Altın yükselişi durmuş gibi görünüyor. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 28 Mart Çarşamba günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişini sürdürdü. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 172-173 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bugün serbest piyasada gram altın 172,18 liradan alınırken, 172,22 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 274,45 liradan alınırken 280,66 liradan satılıyor. Yarım altın da 547,19’dan alınırken 561,31 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1138,00 liradan alınıp 1150,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2744,18 liradan alınırken 2787,34 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.