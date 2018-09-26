Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet ve gram altın fiyatları değişti mi? İşte 26 Eylül altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yatay seyirde başladı. Döviz fiyatlarındaki değişim ile son altı ayı çok hareketli geçiren çeyrek ve gram altın fiyatları bugünlerde durgun. İşte ekonomi gündeminin meşgul eden 26 Eylül güncel Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar bir kaç gündür durmuş gibi. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. Bugün gram altın serbest piyasada 238 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Bugün çeyrek altın 380,43 TL üzerinden alınırken, 389,59 TL’den satılıyor

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı alış olarak 238,59 lira, satış olarak 238,68 lira dolaylarında seyrediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın, alış 759,11 lira, satış 779,82 Türk Lirası.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise alış 1549.52 lira, satış 1565.18 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.