Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? İşte güncel altın fiyatları…

Dolar fiyatları ile birlikte artış üstüne artış yaşayan altın fiyatlarında gram ve çeyrek altının ne kadar olduğu merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatı 400 lirayı aştı. Özellikle küçük yatırımcının yakından takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

Vatandaşların ve yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında gelen soru altın fiyatlarının ne kadar olduğu oluyor… Döviz fiyatlarındaki artış altın fiyatlarının da artmasına neden oluyor. Cuma günü bir miktar gerileyen altında bugün gram altın 252,95 liradan işlem görüyor…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK VE GRAM ALTIN: Gram altın 252,96 liradan alınırken 253,06 liradan satılıyor. Çeyrek altın 403,32 liradan alınırken 412,99 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın 804,13 liradan alınıp, 825,99 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.660,00 liradan alınıp 1.680,00 liradan satılıyor.



ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.