Güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (27.03.2018)

Altın fiyatları güne artışla başladı. Öğleden sonra ise altın fiyatlarında hafif bir düşüş yaşandı. Yatırımcısı güncel altın fiyatlarını her gün internet üzerinden araştırıyor. Bugün altının gramı 172,80'den alınıp 173,02 liradan satılıyor. Peki 27 Mart'ta çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüş gösterebiliyor. 27 Mart günü altın fiyatları yükseliş ile güne başladı. Ardından öğleden sonra hafif bir düşüşle gramı 172,99’dan alınıyor. Gram altının satış fiyatı ise 173,02. Çeyrek altın ise 279 liradan alınırken 284 liradan satılıyor. İşte bugün Kapalıçarşı ve serbest piyasa altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 173,02 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 172,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 173 liradan, bin 139 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 157 liradan, 157,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 161,60 liradan, bin 113 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 135 liradan, 558 liradan alınan Yarım Altın 568 liradan ve 279 liradan alınan Çeyrek Altın 284 liradan satılıyor.