Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Güncel altın fiyatları: 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

Gram altın fiyatı geçtiğimiz haftayı yüzde 0,09 azalışla 223,30 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 364 liradan satılırken , Cumhuriyet altınının fiyatı ise 1.491,00 lira. İşte 29 Ekim 2018 Pazartesi günü anlık altın fiyatları...

Ekim ayının son pazartesi gününün altın fiyatları belli oldu. Yatırımcısı tarafından anlık olarak takip edilen altın fiyatlarında gram ve çeyrek altın farkları da önem taşıyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altındaki düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatı verdiğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 225 liranın destek, 233 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi. Ayrıca Memiş, altının ons fiyatında 1.227 doların destek olarak takip edildiğini, bu seviyenin üzerinde kaldıkça yükselişlerin 1.270 dolara kadar süreceğini kaydetti. İşte 29 Ekim 2018 Pazartesi günü güncel altın fiyatları…

29 EKİM 2018 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında ufak değişimler gözlenirken, geçtiğimiz aylarda hızlı yükseliş yaşayan altın fiyatlarının ateşi düşmüş gibi görünüyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,30 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 223,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 223,30 liradan, bin 470 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 491 liradan, 203,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207,50 liradan, bin 437 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 457 liradan, 718 liradan alınan Yarım Ziynet 728 liradan ve 359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 364 liradan satıldı.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

(AA-İHA)