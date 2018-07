Güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Temmuz altın fiyatları…

Vatandaşların ve yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında gelen soru altın fiyatlarının ne kadar olduğu oluyor… Özellikle küçük yatırımcının an be an takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın bugüne 301,48 TL alış fiyatıyla 308,36 TL satış fiyatıyla başladı, işte Kapalıçarşı ve serbest piyasa 4 Temmuz tarihli altın fiyatları...

Türkiye gündeminde yaşanan siyasi gelişmeler altın fiyatlarını ve döviz kurlarını etkiliyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte 4 Temmuz tarihli altın fiyatları… ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR? 4 Temmuz tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde; Gram altın fiyatları bugün 189 lira bandında ilerliyor. 4 Temmuz Çarşamba günü gram altın 189,02 liradan alınırken 189,05 liradan satılıyor. Çeyrek altın 301,48 lira alınırken 308,36 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.230,00 liradan alınıp 1.243,00 liradan satılıyor. ALTIN NERELERDE KULLANILIR? Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır. Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98’ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun’i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır. ALTIN NEDEN DEĞERLİ? Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.