Güncel altın fiyatları: Mayıs ayının ilk pazar gününde gram altın ve çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatları son günlerin en popüler konularından. Çünkü aylar sonra rekor üzerine rekor kırıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne? Bugün çeyrek altın 286,02 lira alınırken 292,49 liradan satılıyor. İşte 5 Mayıs 2018 güncel altın fiyatları...

6 Mayıs Pazar altın fiyatları belli oldu. Yükselişe geçen altın fiyatları ne kadar oldu? Altın kaç lira? Çeyrek altın fiyatları bugün 282 lira bandında ilerliyor. İşte Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları…

ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN NE KADAR?

6 Mayıs Pazar günü gram altın gram altın 178,76 liradan alınırken 178,89 liradan satılıyor. Çeyrek altın 286,02 lira alınırken 292,49 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM



Cumhuriyet altını ise 1.183,00 liradan alınıp 1.195,00 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.