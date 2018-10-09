Güncel altın ve döviz fiyatları: Dolar kaç TL oldu? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 artışla 233,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 381,00 lira, Cumhuriyet altını 1.560,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,20 yükselişle 233,80 liradan işlem gördü.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
AA
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