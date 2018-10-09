Güncel altın ve döviz fiyatları: Dolar kaç TL oldu? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Vatandaşlar güncel altın fiyatlarını ve döviz kurlarını merak ediyor. Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan altın yatırım yapmak için en güvenli limanlardan biri...Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Döviz kurları ise siyasi gündemden etkileniyor. Haberimizden 9 Ekim güncel altın fiyatlarını ve döviz kurlarındaki son durumu öğrenebilirsiniz.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 artışla 233,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 381,00 lira, Cumhuriyet altını 1.560,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,20 yükselişle 233,80 liradan işlem gördü. GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: AA

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