Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Hareketli haftalar geçiren altın fiyatlarının hızlı yükselişi gibi görünüyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 234 lira oldu. İşte 15 Ağustos güncel fiyatlar...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 230 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,20 liradan, bin 517 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 538 liradan, 210 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214 liradan, bin 482 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 502 liradan, 741 liradan alınan Yarım Ziynet 751 liradan ve 370 liradan alınan Çeyrek Ziynet 375 liradan satıldı.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 15 Ağustos’ta serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 234 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 233,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 234 liradan, bin 540 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 561 liradan, 213 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217 liradan, bin 505 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 525 liradan, 752 liradan alınan Yarım Ziynet 762 liradan ve 376 liradan alınan Çeyrek Ziynet 381 liradan satılıyor.

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

Analistler, bugün açıklanacak önemli bir veri olmadığını ve piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını belirterek, hafta genelinde ise yarından itibaren hareketlenecek veri takviminin küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelen hamlelerin Türk lirası varlıklar üzerindeki satış baskısını hafifletebileceğini ifade eden analistler, altının ons fiyatında ise 1.205 doların destek konumuna geldiğini söyledi. Yeni haftayla beraber altın fiyatlarında yükseliş gözlendi altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Rakamlar son bir aydır yükseliş ivmesinde devam ediyor. Ateşi bir türlü sönmeyen altın fiyatları yatırımcıları alım yapmak yerine satışa yöneldi. TCMB’den yapılan açıklamada, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiği bildirildi.

BANKALARDA 180 TONUN ÜZERİNDE ALTIN VAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı haziran ayının son işlem gününü 184 bin 130 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün haziran sonunda 180,8 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 sonunda 153,6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde son altı ayda 27,3 tonluk artış gerçekleştiğine işaret etti. Böylece altın hesaplarında yeni zirve değer bazında 33,3 milyar lira, miktar bazında ise 180,8 ton oldu