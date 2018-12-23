‘Altın fiyatları düşebilir’ | Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları bugün de yatay seyrine devam ediyor. Uzmanlar altın fiyatlarının döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenip biraz da olsa yükselebileceğini öngörüyor. Peki 23 Aralık'ta çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Son günlerde dalgalı hareket eden altın fiyatları bu hafta da önemli bir değişim göstermedi. Çeyrek altın fiyatı 348 lira civarında kalmaya devam ederken, yarım altın fiyatı 696 liradan alıcı arıyor. İKO Başkanı Mustafa Atayık, en kötü süreci geride bıraktıklarını belirterek, “2019 yılında döviz fiyatlarındaki düşüş trendinin süreceğini, altın fiyatlarında da geriye doğru bir çekilişi görebiliriz.” dedi. Altın fiyatlarında son gelişmeler haberimizde.

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 23 Aralık tarihinde, 340,73 TL'den alınıp, 348,49 TL'den satılıyor.

Gram altın ise 213,31 TL'den alınırken 213,36 TL'den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.409,00 TL'den alınırken, 1.431,00 TL'den satılıyor.

Yarım altın ise 679,33 TL'den alınıyor ve 696,97 TL'den satılıyor.

‘ALTIN FİYATLARI DÜŞEBİLİR’

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, en kötü süreci geride bıraktıklarını belirterek, “2019 yılında döviz fiyatlarındaki düşüş trendinin süreceğini, altın fiyatlarında da geriye doğru bir çekilişi görebiliriz.” dedi.

Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018’in özellikle iç piyasa ağırlıklı çalışan firma ve markalar için zor bir dönem olduğunu ifade ederek, sektörün aynı dönemde ihracatla nefes aldığını söyledi. Altın ve dövizdeki yükseliş trendinin, piyasada iş hacmini oldukça düşürdüğünü belirten Atayık, şunları kaydetti:

“Sektörümüz, genel seçimin ardından düğün sezonunda piyasaların açılmasını beklerken, dış kaynaklı döviz ataklarıyla adeta hayal kırıklığına uğramıştı. İç piyasaya hareket kazandıran Sevgililer Günü, Anneler Günü ve yaz düğün sezonu, beklentileri karşılamaktan uzak kaldı. Bu özel günlerde istenen satış rakamı, ne yazık ki yakalanamadı. Düğünler nedeniyle piyasaların hareketlendiği yaz sezonu ise fiyat artışlarının zirveye çıktığı döneme denk geldiğinden çok sönük geçti. Ancak, sektörümüz, bu yıl tanıtım ve pazarlamanın ne kadar önemli olduğunun farkına vardı. Bugün, televizyon kanallarında sektörümüzün önde gelen marka ve firmalarının reklam filmlerinin yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Belki de şu anda küçük bir araştırma yapılsa dizilere en çok sponsor olan ve kuşak reklamlarına en çok çıkan markaların kuyumculuk sektöründen olduğu ortaya çıkacaktır”

Sektör olarak tanıtım ve pazarlamaya verdikleri önemden bahseden Atayık, Türk kuyumculuk sektörünün kamuoyunda ve ulusal medyada doğru stratejilerle ve kampanyalarla tanıtılması amacıyla “Mücevher Tanıtım Grubu” kurmayı gündemlerine aldıklarını, önümüzdeki süreçte, bu konuda sektörün temsil kurumları olarak ortak bir adım atma planlarının olduğunu bildirdi. 2019 yılı öngörülerini paylaşan Atayık, “Bence, en kötü süreci geride bıraktık. Hem makro, hem de sektör olarak mikro açıdan. 2019 yılıyla ilgili iyimserim. Turizmde bu yıl rekorlara imza atmıştık ülke olarak, turizm açısından iyi bir yıl bekliyorum. Sektörümüz için de yüzlerin yeniden gülmeye başlayacağı ve geleceğe kadim sektörümüz adına güvenle bakacağımız bir yıl olması beklentisi içerisindeyim. 2019 yılında döviz fiyatlarındaki düşüş trendinin süreceğini, altın fiyatlarında da geriye doğru bir çekilişi görebiliriz.” diye konuştu.