Güncel döviz kurları: Dolar/TL ne kadar oldu? (13.10.2018)

Türkiye ile ABD ilişkileri Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından düzelmeye başladı. ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkelerin ilişkilerine dair olumlu açıklamalarda bulundu. Hafta başında 6.20 olan dolar/TL dün Brunson’ın davası sürerken 5.84’e kadar inmişti. Ardından tahliye haberinin gelmesiyle dolar/TL 5.93-5.95 bandında işlem görmeye devam etti. Böylece Brunson etkisi hafta başından bu yana Türk Lirası’nda 25 kuruşluk bir düşüş olarak yorumlandı.
DOLAR KAÇ TL OLDU?
ALış 5,8715 Satış 5,8725
EURO KAÇ TL OLDU?
Alış 6,7883 Satış 6,7908
STERLİN KAÇ TL?
Alış 7,7149 Satış 7,7399
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.