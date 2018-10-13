Güncel döviz kurları: Dolar/TL ne kadar oldu? (13.10.2018)

Türkiye-ABD ilişkileri geçtiğimiz aylarda PKK/FETÖ üyesi olduğu ve casusluk yaptığı iddiası ile tutuklanan Rahip Andrew Brunson nedeniyle kriz yaşamıştı. ABD, Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulamış döviz tarihi rekorlara imza atmıştı. Dün Brunson'ın tahliye edilmesi üzerine döviz kurlarının düşüş yaşaması bekleniyordu. Ancak bu düşüş oldukça düşük seviyelerde oldu. Peki dolar kaç TL oldu? İşte döviz kurunda son durum...

Türkiye ile ABD ilişkileri Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından düzelmeye başladı. ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkelerin ilişkilerine dair olumlu açıklamalarda bulundu. Hafta başında 6.20 olan dolar/TL dün Brunson’ın davası sürerken 5.84’e kadar inmişti. Ardından tahliye haberinin gelmesiyle dolar/TL 5.93-5.95 bandında işlem görmeye devam etti. Böylece Brunson etkisi hafta başından bu yana Türk Lirası’nda 25 kuruşluk bir düşüş olarak yorumlandı. DOLAR KAÇ TL OLDU? ALış 5,8715 Satış 5,8725 EURO KAÇ TL OLDU? Alış 6,7883 Satış 6,7908 STERLİN KAÇ TL? Alış 7,7149 Satış 7,7399

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