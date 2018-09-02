Güneydoğu’dan 185 ülkeye 5,4 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ocak-Ağustos döneminde 185 ülkeye 5 milyar 449 milyon dolarlık ihracat yapıldı. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci,"Dünya pazarlarına sunduğumuz ürünlerimizin patentli ve global markalar haline gelebilmesi için çalışacağız" dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB)'den yapılan açıklamaya göre, bölge ihracatı Ocak-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı. Söz konusu dönemde 185 ülkeye 5 milyar 449 milyon 79 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. En çok ihracat yüzde 49’luk payla Ortadoğu ülkelerine yapıldı. Bunu yüzde 19,9 ile AB ülkeleri, yüzde 11,4’le Afrika ülkeleri izledi.

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ İHRACATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ağustos 2018 ayı ihracatında görülen nispi düşüşün ay içerisindeki 9 günlük bayram tatilinden kaynaklandığını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci “Zamanı daha verimli kullanmak, daha çok çalışmak, katma değeri yüksek ürünler üreterek dünya pazarlarındaki gücümüzü arttırmak zorundayız” dedi.

Ocak-Ağustos 2018 dönemiyle ilgili ihracat verilerini değerlendiren Kileci, son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntıların hep birlikte kenetlenerek aşılabileceğini ifade ederek, “Ülke olarak son dönemlerde ekonomimizde yaşanan sıkıntılardan ders çıkararak daha güçlü ekonomiye sahip bir ülke için bilimsel verilerin ön planda olduğu, üretime AR-GE ve inovasyonun yansıtıldığı, eğitimle insan iş gücünün geliştirildiği, üretimin dünya ihtiyaçları göz önüne alınarak planlandığı, dijital dönüşümün sağlandığı ve sanayide ve üretimin bütün aşamalarında endüstri 4.0'ın uygulanabilmesi için gerekli altyapı hazırlıklarına hız verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Daha çok çalışacağız, daha çok üretecek ve eğitimli insan iş gücünün üretimin bütün safhalarında yer alması için kalifiye ara eleman yetiştirilmesine önem vererek dünya pazarlarına sunduğumuz ürünlerimizin patentli ve global markalar haline gelebilmesi için çalışacağız. Ağustos ayı ihracat rakamlarındaki düşüşe bakıldığı zaman 9 gün süren Kurban Bayramı tatilinin bu düşüşte önemli etken olduğunu düşünüyor, hükümetimizin böylesine uzun tatillerde ihracatımızın aksamaması için gerekli önlemleri almasını bekliyoruz” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yılın ilk 8 ayında 5 milyar 449 milyon 79 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Aynı dönemde Gaziantep'ten de 4 milyar 419 milyon 96 bin dolarlık ihracat yapılırken, Gaziantep'in ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine oranla Ağustos 2018 döneminde ihracatın yüzde14,5 düşüşle 517 milyon 191 bin dolar olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Ağustos ayında yaşanan düşüşte 9 gün süren bayram tatilinin etkili olduğu ifade edildi.

GAİB'den yapılan açıklamada Ocak-Ağustos döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,8'lik artışla toplam 5 milyar 449 milyon 79 bin dolarlık ihracatın kayıt altına alındığı ifade edildi. Ağustos 2018 döneminde farklı bölgelerde bulunan diğer ihracatçı birlikleri adına da 221 milyon 803 bin dolarlık ihracat kayda alındığı böylece Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin kayıt işlem hacminin yüzde 2,8'lik artışla 5 milyar 670 milyon 882 bin dolar olduğu ifade edildi.

İHRACATTA ORTA DOĞU ÜLKELERİ İLK SIRADA

Diğer taraftan, bölge ihracatında Orta Doğu ülkelerinin yüzde yüzde 49 payla ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 19,9 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin yüzde 11,4 payla üçüncü sırada yer aldığı belirtildi. Toplam 185 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İran, İngiltere, Almanya, İsrail ve Libya'nın Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer aldığı da vurgulandı. Ürün bazında gerçekleştirilen ihracatta ise halı, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, demir-çelik mamulleri ile dış giyim ürünlerinin Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olduğu belirtildi.

TÜRKİYE İHRACATINDA GAZİANTEP 6'NCI SIRADA

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep’in Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6'ncı ili konumundaki yerini koruduğu da ifade edildi. Açıklamada tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin kentin ihracatında önde gelen sektörler olduğunun altı çizildi.