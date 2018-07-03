Günün altın fiyatları: Çeyrek ve gram altında güncel fiyatlar ne durumda?

Altın en hareketli dönemlerinden birini geçtiğimiz aylarda yaşadı. Durmaksızın yükselen altın fiyatlarını son haftalarda duruldu ve son durumu yatırımcı tarafından merakla araştırılıyor. 3 Temmuz altın fiyatları yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarındaki hareket duruldu fakat ufak da olsa altın fiyatlarındaki değişimler devam ediyor. Gündemde olan altın fiyatlarında son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altının fiyatlarındaki hızlı yükseliş durdu ve ufak düşüşler yaşandı. Gram altın bugün 187,00 liradan alınıp 187,03 liradan satılıyor. Hafif yükseliş sürerken yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR? İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

3 Temmuz tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde; Gram altın fiyatları bugün 187 lira bandında ilerliyor. 3 Temmuz Salı günü gram altın 187,00 liradan alınıp 187,03 liradan satılıyor. Çeyrek altın 299,14 liradan alınırken 305,97 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.230,00 liradan alınıp 1.243,00 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.