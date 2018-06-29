Güriş, kömüre bağımlı Kosova’da ilk rüzgar çiftliğini kuruyor

Avrupa Birliği'nin yenilenebilir enerji standartlarına ulaşma çabalarını sürdüren Kosova'nın ilk rüzgar enerjisi türbinini Türk enerji şirketi Güriş kuruyor.

Kosova, üye adayı olduğu AB’nin standartlarına uyum için 2020 yılına kadar enerjisinin dörtte birini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor.

Ülkenin ilk rüzgar çiftliğinde dokuz adet 110 metrelik General Electric türbini Eylül ayında çalışmaya başlayacak. Bu tesisin ülke enerji talebinin yüzde 3’ünü karşılaması bekleniyor.

Reuters ile konuşan Güriş proje yöneticisi Tuncer Baltacı, “Yılda 110 milyon kilowatt/saat (kWh) yani 10,000’den fazla konuta yetecek enerji üreteceğiz” dedi.

Genelde 14 milyar tonluk linyit rezervine sahip olan Kosova halen enerjisinin yüzde 95’ini iki eski model kömür santralinden sağlıyor. Linyit, en kirli kömür türü olarak biliniyor.

Baltacı, Kosova’nın rüzgar enerjisine ayırdığı payı halen planlanan 150 megawatt’tan (MW) daha fazla yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Bir İsrail şirketi de ülkenin kuzeyinde 105 MW gücünde bir rüzgar çiftliği kurmayı planlıyor.

Baltacı, “(Kosova hükümetinin) bize yeni kota tanıması gerekir; böylece biz de kapasiteyi artıracak ikinci bir proje için yatırıma girebiliriz” dedi.

“Burada rüzgar çok iyi; bu çok değerli bir kaynak ve Kosova’nın buna ihtiyacı var.”

REUTERS