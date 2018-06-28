Güven endeksi yine geriledi

Ekonomik güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 3.3 düşüşle 93.5'ten 90.4'e geriledi. Güven endeksi böylece yılbaşından bugüne her ay gerileyerek 2017 Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geldi.

Ekonomide geçen yılki güçlü seyrin de desteğiyle endeks Ocak 2018’de yüzde 10 artarak 104.9 ile beş ayın en yüksek değerini almıştı.

TÜİK verilerine göre endeks Ocak’taki sert artış ardından takip eden beş ayda da geriledi.

Endeks Temmuz 2017’de 100 değerinin üzerine çıkmış, Ağustos 2017’de ise 2012’den bu yana en yüksek olan 106.4 değerini almıştı.

TÜİK açıklamasına göre ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim yani imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.

REUTERS