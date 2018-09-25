Güvensiz ürün sayısı 7 kat arttı! Sebebi vatandaşın uygun olanı alması

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün sayılarını açıkladı. 2017 yılında 6 bin 620 ürünün güvensiz olduğu tespit edilirken bu rakam 2018 yılının ilk 8 ayında 45 bin 824'e çıktı. Bu artışın en büyük nedeninin 'kolay kazanç hırsı' olarak yorumlayan Tüketici Sorunları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu," Ucuz ve fiyat farkından dolayı bu ürünlere talep arttı. Bu nedenle de bu ürünlerin sayısı bu kadar arttı." dedi. Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan ise güvensiz ürünlerde imitasyon takının ilk sırada yer aldığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan, “2018'in 8 ayında 27 firmada 45 bin 824 üründe problem olduğunu belirledik. Daha az firma sayısına karşılık güvensiz ürün sayısı 7 kat arttı.” açıklamasında bulundu. Peki 2018 yılında bu rakam neden bu kadar çok fazla arttı. Tüketici Sorunları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Kolay kazanç hırsı firmaları bu yöne itti. Ayrıca bu ürünler genellikle oyuncak kırtasiye ve ayakkabılarda tespit edildi. Vatandaş hem ucuz olduğundan hemde çocuğuna ‘yok’ diyemediğinden bu ürünlerin sayısı bu kadar arttı.” dedi. Aydın Ağaoğlu bu ürünlerin güvenilir olmadığından şüphelenen vatandaşların şikayette bulunmaları gerektiğini de belirtti.

AB’YE UYUMLU

Sempozyumda konuşan Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan, bakanlık olarak hem tüketicilerin ekonomik çıkarlarını hem de sağlık ve güvenliklerini koruma görevini üstlendiklerini belirterek, bakanlığın mevzuatlarını tamamen Avrupa Birliği’ne uyumlu hale getirdiklerini söyledi.

Tekstilden kırtasiyeye, ayakkabıdan biberona, deterjandan diş fırçasına kadar pek çok ürünü incelediklerini anlatan Karaaslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2011 yılındaki düzenlemeyle ağır metaller, azo renklendiriciler, fitalatlar ve alev geciktiriciler denetlenirken 2017 yılında AB’nin tehlikeli kimyasallara düzenleme getiren tüzüğü Reach ile tam uyumlu hale geldik. Bugün ürünlerde 4 yerine tam 66 tehlikeli kimyasalı inceliyoruz. 2017 yılında toplam 54 firmanın 6 bin 620 ürününde güvensizlik tespit ettik. 2018'in 8 ayında 27 firmada 45 bin 824 üründe problem olduğunu belirledik. Daha az firma sayısına karşılık güvensiz ürün sayısı 8 ayda 7 kat arttı. Bunun altında özellikle yeni kurulan ancak büyük miktarlarda ürün ithal eden firmaları takibe almamız yatıyor. Gelen ürünleri incelediğimizde insan sağlığı ve kullanım açısından güvensizlikler belirledik. İncelenen tehlikeli kimyasalların sayısının artması da bu rakamın zirveye çıkmasında bir diğer önemli etken oldu. Ayrıca 2017'nin tamamında 1 milyon 920 bin ürün incelenirken, 2018'in 8 ayında bu miktarın 3,5 milyona çıkması da güvensiz ürün sayısının 7 kata yükselmesinde etkili oldu. Güvensiz ürünlerde imitasyon takı ilk sırayı aldı. Burada bir konunun altını çizmekte yarar görüyorum. Özellikle yerli üretim olan tekstil ve hazır giyim ürünleri ile ayakkabılarda sorun yaşanmadığını gözlemledik.”

“3 BİN 598 KIRTASİYE MALZEMESİ GÜVENSİZ ÇIKTI “

Bu yıl 19 ilde gerçekleştirilen okul dönemi denetimleri hakkında da bilgi veren Karaaslan, incelenen 115 bin 16 adet kırtasiye malzemesinden 3 bin 598’inin güvensiz bulunarak toplatıldığını anlattı.

Karaaslan, “Aynı dönemde denetlenen 9 bin 68 okul kıyafetinin tamamı temiz çıktı. İncelenen 2 bin 188 ayakkabıdan ise 23 adedinde güvensizlik tespit ettik.” dedi.

“2017’DE 176 BİN, 2018’İN 8 AYINDA 250 BİN ÜRÜN BERTARAF EDİLDİ “

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ticaret Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Asuman Kılıç Türkeş de kamu olarak Riske Dayalı Denetim Sistemi (RDDS) çerçevesinde ithal edilen tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı ürünlerini denetlediklerini anlattı.

İHKİB ve Ekoteks iş birliğiyle ürünlerde kanserojen boyar madde denetimi gibi denetimler yaptıklarını aktaran Türkeş, 2017 yılında denetim kapsamındaki ürünlerin toplam ithalat tutarının 12,9 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Türkeş, 2017'deki ithalat denetimlerinde 176 bin 835 ürünün bertaraf edildiğini buna karşın 2018'in 8 ayında bu sayının 250 bin 150'ye çıktığına dikkati çekti.

“10 YILDA 1.8 MİLYON ÜRÜNÜN İMHA EDİLMESİ DENETİMİN ÖNEMİ ORTAYA KOYUYOR”

İHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca ise sektörü küresel dönüşüme hazırlama noktasında yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayarak, Türk hazır giyim endüstrisinin sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılıkta rakiplerinin çok ilerisinde bulunduğunu söyledi.

Sürdürülebilir ekolojik dünya için sıfır atık uygulamalarının tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olması gerektiğini vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

“Dünyamız hızla kirleniyor. Eğer kirlenme bu hızla devam ederse gezegenimiz yüz yılın sonuna doğru yaşanabilir olmaktan çıkacak. Oysa çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu nedenle çevreye duyarlı üretim, hem insani hem de ticari olarak şart. Ticaret Bakanlığı temsilcileri birazdan kapsamlı olarak açıklayacaklar. Ancak güvensiz ürün sayısının sadece 8 ayda bir önceki yılın tamamına kıyasla 7 kat artarak 6 bin 600'den 45 bine fırlamasını son derece önemli görüyorum. 10 yılda 1,8 milyon ürünün imha edilmesi bakanlık çalışmalarının ve daha çok denetimin önemi ortaya koyuyor.”

AA- SOZCU.COM.TR