Kozmetik ABD yaptırımından nasıl etkilenir?

Bir kadının ortalama kozmetik masrafı 200-400 TL arasında değişiyor. İki sene önce 1.5 TL olan ojeler 5 TL, 23 TL olan maskaralar 40 TL'ye satılıyor. Sebebi ise artan döviz kurları. Türkiye'nin ABD'den gelen kozmetik ürünlerine hak ettiği şekilde yüzde 60 vergi uygulayacak olmasının fiyatlara nasıl yansıyacağı merak ediliyor...

Dolar kurunun hızlıca yükselmesi, ithal ürünlerde çok yüksek zamlara yol açıyor. Doların her geçen gün durdurulamayan yükselişiyle beraber kozmetik ürünlerin fiyatı da son 2 yılda çok büyük bir artış gösterdi. Öte yandan Türkiye bugün ABD’nin Türkiye yaptırımlarına karşılık olarak pek çok ürünün vergisini artırdı. Kozmetik ürünlerinde yüzde 60 vergi artışına gidildi. Resmi Gazete’de yer alan ifadeye göre; güzellik veya makyaj müstahzaları ve cilt bakımı için kullanılan müstahzalarda yüzde 60 artış uygulanacak.

Kozmetik fiyatları alınan markalara göre büyük değişiklikler gösterebiliyor. Bütçeye göre 1000 TL'ye de far alınıyor, 130 TL'ye de. Ancak 2016 yılından bu yana uygun fiyatlı ürünlere baktığımızda artık onların da uygun fiyat kategorisinden çıktığını görüyoruz.

2016 yılında 65 TL'ye aldığımız bir far paletinin fiyatı şu anda 130 TL. Bir maskara ise 2016 yılında 23 TL iken şu anda 40 TL. 2016'da bir ruj 15 TL'ye alınabiliyorken şu anda 40 TL ve üzeri fiyatlara alınıyor. En hızlı artış gösteren kozmetik ürünlerinden bir tanesi de kadınların vazgeçilmezi, özellikle yazın renk renk sürmeyi sevdiğimiz ojeler. 2016 yılında 1,5-2 TL arasında fiyat gösteren ojeler şu anda 5 TL civarında.

Düzenli olarak kozmetik ürünü alan kadınlar yaklaşık olarak kozmetiğe ayda 200-400 TL arası rakamlar ödüyor. Dolar kurunun yükselmesiyle beraber uygun fiyatlı kozmetik ürünlerinin fiyatlarının da yüksek derecede artması kadınlarda; “güzellik artık çok pahalı” algısı oluşturdu.

KERİMCAN DA ŞİKAYETÇİ

Kendisi de kozmetik firması sahibi olan ünlü fenomen Kerimcan Durmaz da pahalılıktan şikayet etti. Sözcü’ye konuşan Kerimcan Durmaz, fiyatların yüksek oranda artışını ise kozmetik sektörüne yönelik ithalatın son 5 senede çok yüksek rakamlara ulaşmasına bağladı.

Durmaz cep yakan güzellik için şunları söyledi “Örneğin ben kendi markam için ham maddelerimizi seçerken ekstra özen gösterip en iyisini seçmeye çalışıyorum ve dünya standardına bir ürün yapıyorum. Bu ürünler yurt dışından gelen ürünler ve dövizle alınıyor. Haliyle bu da maliyetimizi arttırıyor. Biz elimizden geldiğince bu maliyet artışını müşterilerimize yansıtmadan üretime ve satışa devam ediyoruz.

Mesela bizim ürünlerimiz satışı başladığı günden bu yana aynı fiyattan devam ediyor. Buradaki tek isteğim sürekli yükselen döviz karşısında maliyeti bizlere artsa da ürünümüze isteyen herkesin ulaşabilmesi. Benim görüşüm müşteri memnuniyetine önem gösteren benim gibi markaların da bu şekilde davranması yönündedir. Ve sonuç olarak genel fiyatlandırmaya baktığımızda ‘güzellik artık çok pahalı’ algısı ne yazık ki istemesek de oluşuyor.”