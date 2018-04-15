Hafta içi piyasaları neler bekliyor?

Piyasaların etkilendiği gelişmelerin başında Suriye'de yaşanan olaylar geliyor. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın "füzeler geliyor" açıklaması ile dolar ve euro sert yükselmiş ve tarihi zirveleri yenilemişti. ABD, Fransa ve İngiltere'nin dün Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırının piyasaya nasıl yansıyacağını merak konusu oldu. ABD ve Rusya'nın söylemlerinin piyasalar açısından belirleyici olacağı düşünülürken operasyonun tek seferlik olması durumunda piyasaya olan etkileri sınırlı kalabilir.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı füzeler geliyor açıklaması sonrası dolar 4.1938, euro 5.1940 ile tarihi zirvelerini yenilemişti. Dolar/TL’nin tarihi zirveyi görmesiyle TL’nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 8’e yaklaşmış ve gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı gösterenler arasında ilk sıralarda yer almıştı.

Dün Suriye’de yaşanan gelişmelerin ise piyasalara nasıl yansıyacağı merak konusu. Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından Suriye’ye düzenlenen saldırının piyasalara olan etkisi hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

ABD VE RUSYA’NIN SÖYLEMLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Operasyon şimdilik tek seferlikmiş gibi göründüğünü belirten Gizmen Nalbantlı, böyle olması durumunda etkinin sınırlı kalacağını belirtti. Operasyonun devamının gelmesi durumunda piyasalar açısından sıkıntılı bir sürece girileceğini söyleyen Gizmen Nalbantlı, “Hafta içinde ABD-Rusya cephesindeki açıklamalar piyasaları hareketlendirecektir. Dolar tarafında 4.05 bölgesi yeni haftada önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Ortam yumuşamadıkça bu seviyenin altına gelmemiz zor gözüküyor. Böyle zamanlarda özellikle gram altın ve dolar ön plana çıkıyor. Gram altında 180 seviyesi görüldü.” açıklamasında bulundu.

SAVAŞ İHTİMALİ GRAM ALTINA VE DOLARA OLAN TALEBİ ARTIRIR”

Borsa da ise 112 bin 500-113 bin 500 bölgesinin altında kalındığı sürece satış baskısının devam edeceğini düşündüğünü belirten Nalbantlı, “Savaş ihtimallerinin güçlenmesi gram altına ve dolara olan talebi artıracaktır. Savaş söylemleri yerini barışçıl açıklamalara bırakırsa o zaman geri çekilme görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Bankacılar kur ve faiz açısından iç siyaset, jeopolitik ve makroekonomik gelişmelerin ve küresel piyasaların izlenmeye devam edileceğini belirtiyorlar.

Öte yandan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın, TCMB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda TCMB’nin elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceği ve gerekirse ilave sıkılaşma yapılacağını söylemesi de geçen hafta kurda aşağı hareket destek verdi.