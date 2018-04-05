Halkbank hisselerinde ilginç hareket

Halkbank hisseleri, ABD'de savcıların ABD'nin İran yaptırımlarını ihlalden suçlu bulunan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla için yaklaşık 20 yıl hapis cezası verilmesini istediği haberinin ardından yüzde 14 civarı primli.

Devre kesici uygulaması ile işlemlerine kısa bir süre ara verilen banka tekrar açılışın ardından kazanımlarını artırırken saat 10.58’de yüzde 13.81 primle 10.30 liradan işlem görüyor.

Halkbank hisseleri 9.10 liradan açılmasının ardından en yüksek 10.33 TL seviyesine kadar yükseldi.

ABD’de savcılar ABD’nin İran yaptırımlarını ihlalden suçlu bulunan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla için yaklaşık 20 yıl hapis cezası verilmesini istediler. Atilla geçen yıl Mart ayında New York’ta gözaltına alınmış, ve dört hafta süren duruşmaların ardından ABD’nin İran yaptırımlarını ihlale yardımdan 3 Ocak tarihinde suçlu bulunmuştu.

Analistler yükselişle ilgili anlamlı bir gerekçenin olmadığını belirtiyor.

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“HALKBANK ÖZELİNDE BİR DURUMDUR”

GCM Forex Mankul Kıymetler AŞ. Araştırma Uzmanı Enver Erkan konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün Halkbank hisselerinin BİST normallerinin üzerinde bir yükseliş kaydettiği söyleyen Erkan, “Piyasa açılışında BİST 100 endeksindeki sınırlı yükselişe ve BİST BANKA endeksinin %2 artıda olduğu bir durumda Halkbank'ın %10 üzerinde yakın yükselmesi, bir pozitif ayrışma ve Halkbank özelinde bir durumdur.” dedi.

11 Nisan'da eski Halkbank GMY'si Mehmet Hakan Atilla'nın cezasının belli olacak olmasında Banka'ya ilişkin beklentilerde bir değişiklik meydana gelmiş olabileceğini belirten Erkan, “ABD’de görülen ambargo davasına ilişkin savcı Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için savcı 188 ay hapis cezası istedi. 500 bin dolara kadar da ceza isteyen savcı Halkbank’a ilişkin bir talebi olmadı. Halkbank, daha önce yaptığı KAP açıklamasında bu davanın bir Halkbank davası olmadığını ve şahsa yönelik bir ceza olduğunun altını çizmişti.” dedi.

REUTERS-sozcu.com.tr