Halkbank’ta döviz şaşkınlığı

Halkbank sitesinden döviz kurlarını takip edenler şaşkınlığa uğradı. Akşam saatlerinde sitede dolar 3,72'yi, euro ise 4,32'yi gösterdi.

Kur dalgalanmalarına Halkbank sitesinden döviz kurlarını takip edenler şaşkınlığa uğradı. Sitede dolar 3,72’yi, euro ise 4,32’yi gösterdi. 23.32 itibari ile dolar 6,55 iken euro 7,62’yi gördü. Halkbank’ın internet sitesine akşam saatlerinde erişim sağlanamazken, müşteri hizmetleri numaralarından da görüşme sağlanamadı. İlerleyen saatlerde internet sitesi normale dönen bankanın döviz kuru bilgileri de güncellendi. Banka yaşanan gelişmelerle ilgili ilerleyen saatlerde bir açıklama yaptı.

Halkbank’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

