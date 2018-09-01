Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Halkbank’ta döviz şaşkınlığı

Halkbank sitesinden döviz kurlarını takip edenler şaşkınlığa uğradı. Akşam saatlerinde sitede dolar 3,72'yi, euro ise 4,32'yi gösterdi.

android-time 08:30 1 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Halkbank’ta döviz şaşkınlığı
Halkbank sitesinden döviz kurlarını takip edenler şaşkınlığa uğradı. Akşam saatlerinde sitede dolar 3,72'yi, euro ise 4,32'yi gösterdi.

Kur dalgalanmalarına Halkbank sitesinden döviz kurlarını takip edenler şaşkınlığa uğradı. Sitede dolar 3,72’yi, euro ise 4,32’yi gösterdi. 23.32 itibari ile dolar 6,55 iken euro 7,62’yi gördü. Halkbank’ın internet sitesine akşam saatlerinde erişim sağlanamazken, müşteri hizmetleri numaralarından da görüşme sağlanamadı. İlerleyen saatlerde internet sitesi normale dönen bankanın döviz kuru bilgileri de güncellendi.  Banka yaşanan gelişmelerle ilgili ilerleyen saatlerde bir açıklama yaptı.
Halkbank’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
halk-4

Bankanın mobil bankacılık işlemleri durduruldu.

Bankanın mobil bankacılık işlemleri durduruldu.

halk-3

Bankanın döviz kuru bilgileri sabah saatlerinde normale döndü.

Bankanın internet sitesine erişim sağlanamadı.

Bankanın internet sitesine erişim sağlanamadı.

Son güncelleme: android-time 08:3801.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar