Halkbank GM Osman Arslan’dan ucuz dolar açıklaması

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan açıklamalarda bulundu. Arslan, "1763 müşteri 4,6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi" dedi.

Halkbank’ın internet sitesinden cuma gecesi piyasa fiyatından ucuza dolar ve euro satıldı. Olayla ilgili Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan NTV’nin canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Aslan, “1763 müşteri 4,6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi” dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İNCELEME BAŞLATILDI

Düşük kur veri sağlayıcı şirketten kaynaklandı. 30 dakikalık sürede müşterilerin hesaplarına bloke konuldu. Teknolojik kaynaklı öngörülemeyen bir hadise.. Düşük kurdan işlemler iptal edildi. Hesaplar eski haline döndü. 4-5 noktada ek tedbir alacağız. Düşük kurdan yapılan işlemler için inceleme başlatıldı.

Bankacılık 7\24 yapılabilen bir hizmet sektörü. Bizde bir çok bireysel ve kurumsal müşterimiz var. Piyasalar kapandığı zamanda müşterilerimizin internet bankacılığında döviz alım ve satım işlemleri yapan bankalardan bir tanesiyiz. Döviz kotasyonlarını hemen hemen bütün bankalar Bloomberg Reuters’tan alır. Bizde Bloomberg'ten sağlamaktayız. Piyasalar kapandıktan sonrada biz Bloomberg verileriyle devam ediyoruz. Söz konusu dolar ise alış ve satış kurunu alırız birde iki para birimi arasındaki faiz farkları vardır.”

Kur bilgisi hatalı girilmiş değildir ama ülkeler arası faiz makasının bir düzeltme faktörü olarak kura olan etkisinden kaynaklanan bir yanlış giriş vardır. İlk defa böyle bir hata ile karşılaştık.”

15 DAKİKA İÇİNDE FARK EDİLİYOR

22.01'den başlıyor ve aşağı yukarı yarım saat sürüyor. Bankamızdaki arkadaşlarımız 15 dakika içinden fark ediyor ve işlemleri kapatıyor. Hatalı işlemler yapan yada ucuz döviz kurundan alım yapan veya satan müşterimizin hesaplarına bloke konulmuş oldu.”

Burada oluşan sistemde hatadan oluşan bir kurdur. Burada sebepsiz zenginleşme teşkil eden bir durumdur. Dolayısıyla müşterilerin hesaplarına bloke konuldu ve özel bir yazılımla bu işlemleri eski haline getirdik. 1763 müşteri 4.6 milyon dolar alım yaptı.”

Halkbank, sınırlı sayıda işlem yapıldığını, bankanın ve mevduat sahiplerinin zararının olmadığını da açıkladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan sınırlı sayıda işlem yapıldığını, bankanın ve mevduat sahiplerinin zararının olmadığını da vurguladı.