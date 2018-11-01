Halkın enflasyonu yüzde 49’u buldu

Kampanya yetmedi, enflasyon durdurulamıyor. Son bir yılda dar gelirlilerin mutfak enflasyonu yüzde 50’ye yaklaştı. Vatandaşın en çok tükettiği ekmek, un, bulgur ve makarna fiyatındaki artış yüzde 29’u aştı.

Eylül ayında yüzde 12.56 oranında artarak rekor kıran gıda fiyatlarında, artış ekim ayında da sürdü. Ekim ayında gıda fiyatları yüzde 0.9, 10 aylık dönemde ise yüzde 42.66 artış kaydetti. Gıda fiyatlarındaki artışta et, balık, yağ, bakliyat ve diğer gıda grupları etkili oldu. Ekim ayında mevsimsel etkilerle meyve ve sebze fiyatlarında ise düşüş gözlendi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, “Enflasyonla topyekün mücadele” sloganıyla yapılan fiyat indirimlerine rağmen, gıda fiyatlarındaki artışın ekim ayında da devam ettiğini açıkladı.

KRİZ ETKİLİ OLDU

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Kamu-Ar'ın, Ankara'daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği fiyatları esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının ekim ayı sonuçları, dar ve sabit gelirliler üzerindeki gıda enflasyonu baskısının krizle birlikte giderek daha dayanılmaz bir noktaya geldiğini gösteriyor. Kriz vatandaşların gıda karşısındaki satın alma gücünü son bir yılda yarıya yakın azalttığını gösteriyor. Yaşanan ekonomik kriz vatandaşların gıda karşısındaki satın alma gücünün son bir yılda yarıya yakın azaldığını gösterdi. Birleşik Kamu-İş'in araştırmasına göre son bir yılda gıda fiyatlarındaki artış yüzde 49.31 oldu.

Rapora göre son bir yıllık dönemde ekmek, un, bulgur, makarna ve benzerlerinin fiyatlarında yüzde 29.1, et-balık fiyatlarında 21.81, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 41.02 oranında artış kaydedildi.

18 LİRA PİRİNCE GİDİYOR

Son bir yılda katı ve sıvı yağ fiyatları yüzde 19.48 oranında artarken, meyve fiyatları yüzde 36.47, sebze fiyatları ise yüzde 207.55 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları yüzde 6.74, gıda fiyatları ise yüzde 49.31 oranında arttı.

Aileler gıda için her 100 liranın 17.9 lirasını pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünlere harcadı. Aynı şekilde her 100 liranın 5.5 lirası tereyağı dışındaki yağlara, 10.8 lirası meyveye, 15.1 lirası sebzeye, 6.1 lirası şeker, reçel, bal gibi gıda ürünlerine, 3.1 lirası çay ve kahveye, 3.6 lirası alkolsüz içeceklere, 2.2 lirası ise diğer gıda maddelerine ayrılıyor.

Et ve balık için yapılan harcamalar ise gıda harcamalarının yüzde 22.4'ünü oluşturdu. Süt, peynir, tereyağı, süt ürünleri ve yumurtanın gıda harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 13.4 oldu.

Fakir makarna, zengin et yiyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun hazırladığı rapor, yüksek enflasyonun en yoksul kesimleri daha çok sarstığını gösterdi. Buna göre en yoksul yüzde 10'luk kesimin harcadığı her 100 liranın 31 lirasının gıda harcamalarına gittiğini ortaya koydu. En zengin yüzde 10'luk kesimin 100 liralık harcaması içerisinde gıdanın payı ise 13 lirada kaldı. Veriler, enflasyonun harcamalarının önemli bir kısmını gıdanın oluşturduğu dar gelirlilerin bütçesini zenginlere oranla daha çok etkilediğini gösterdi. Raporda “Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmalarına göre yoksullar gıda harcamalarının büyük bölümünü ekmek, tahıl ve sebzeye ayırırken, zenginlerin gıda harcamalarının büyük bölümünü et balık ve deniz ürünleri meydana getiriyor” sözlerine yer verildi.