Hamile kadın çalışanların hamile olduğu dönemler içerisinde periyodik kontrolleri ile ilgili hükümler iş kanununda tanımlanmıştır. Peki, Hamile kadın çalışan periyodik kontrolleri için ücretli izin alabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

İş Kanununa göre hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için izin verilmesi zorunludur. Bunun yasal olarak bir sınırı yoktur, hamileliğin ilk tespitinden itibaren işçi çalıştığı sürece geçerlidir. Şimdi, hamile kadın çalışan periyodik kontrolleri için ücretli izin alabilir mi? sorusunun cevabına bir göz atalım…

HAMİLE ÇALIŞAN PERİYODİK KONTROLLERDE ÜCRETLİ İZİN ALABİLİR Mİ?

İşveren hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontrolleri için ücretli izin vermek zorundadır. Bu durum İş Kanunun 74. Maddesinde ” … Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.” şeklinde yer almaktadır.

Yönetmelik m.12'de; hamile kadın işçilere hamilelikleri süresince, periyodik kontroller için ücretli izin verileceği düzenlenmiştir. Söz konusu hükümler ile, kadın işçinin ve doğacak bebeğin sağlığının ve hayatının korunması amaçlanmaktadır.

92/85/EEC sayılı Avrupa Birliği Yönergesi 9. Maddede; “üye devletler, hamile çalışanın muayeneleri iş saatleri içinde yapılması gerekiyorsa, ulusal mevzuat ve/ veya uygulamaya uygun olarak ücretli izin sağlanması yönünde gerekli önlemleri alacaklardır” demektedir.

1475 sayılı İş Kanunu döneminde 81. madde gereğince çıkarılan 1987 tarihli Gebe ve Emzikli Kadınların Çalışma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzükte; hamile ve emziren kadınların çalışma şartları düzenlenmişti. Tüzüğün 4. maddesine göre; kadın işçiler başvururlarsa gebeliğin ilk üç ayında işyeri, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde ise, sırasıyla en yakın SSK sağlık tesisleri, sağlık ocakları, hükümet veya belediye hekimlerince muayene ve tedavi edilirler. Yine ilk üç aydan sonraki aylarda da, ayda en az bir defa tıbbi muayeneye gitme izni verilir. Denmektedir. Ancak unutlmaması gereken şey, doktor raporunda raporun gerekçesinde periyodik kontrol yazması gerekir.

İşveren tarafından periyodik kontroller için izin verilmezse kadın çalışanın bu konuyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na şikâyet hakkı bulunmaktadır.

İLGİLİ HABER Çalışan hamilelik hakları nelerdir?

İLGİLİ HABER Kadın işçi doğum öncesi iznini doğum sonrasına aktarabilir mi?