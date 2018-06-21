Hayat pahalılığı: Büyük seçim

Türkiye'de gıda enflasyonu aldı başını gidiyor... Mutfağı ateş sardı. İçinde beyaz et, lahana, havuç, ekmek, susam, patates ve gazlı içecek bulunan bir tavuk fast-food menüsü 2009 yılında 11 TL iken 2018 yılında fiyatı 24.50 TL'ye çıktı.

Türkiye'de hayat pahalılığı son yıllarda dört nala koşuyor. Soğanın kilogramı 6 lira 75 kuruşa çıktı. Patatesin tanesi 1 liraya yaklaştı. Hal böyle olunca mutfak bütçesi de alev alev yanıyor. Vatandaş dışarıda yemek yemekten imtina ediyor. Fast-food firmaları artık bırakın hamburgeri patatesin bile reklamlarını yapmaya başladı. Et fiyatları alıp başını gidiyor.

Türkiye'de son 10 yıldır tavuk restoranlarında kutu menüler satılıyor. Bu kutu menüler ülkedeki hayat pahalılığını anlamak için son derece önemli. Neden mi? Çünkü içinde sebze, patates, beyaz et, ekmek, susam, gazlı içecek, ketçap, mayonez gibi sık kullanılan gıda ürünleri bulunuyor.

2009 11 TL, 2018 24.50 TL

Menülerin içinde yaklaşık 7-8 parça tavuk, bir tavuk hamburger, lahana salatası ve gazlı içecekle patates kızartması bulunuyor. Bu menülerden bir tanesinin fiyatını 10 Ocak 2009 tarihinden bu yana inceledik. Ortaya çıkan tablo Türkiye'deki gıda enflasyonunu anlamanıza yardımcı olacak.

Ocak 2009 11 TL

Ocak 2010 12.5 TL

Mayıs 2010 13.75 TL

Eylül 2010 14.15 TL

Nisan 2012 15.75

Nisan 2014 17 TL

Nisan 2016 21.50 TL

Haziran 2018 24.50 TL

Mayıs ayının enflasyon rakamlarına göre, bir önceki aya oranla fiyatı en çok artan gıda ürünleri:

Havuç %41.98

Kuru Soğan %35.14

Patates %34.65

Limon %24.72

Elma %10.07

Patlıcan %6.86

Tavuk Eti %4.82