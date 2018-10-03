Hayat pahalılığı rakamlara böyle yansıdı

Sonbaharın soğuğunu hissetmeye başlayan vatandaş enflasyon rakamlarıyla buz kesti. TÜİK tarafından bugün açıklanan verilerle hayat pahalılığı gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Mutfağın baş aktörü olan ekmeğin kilogram fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.20 artarken tavuk etinin fiyatı da yüzde 24.51 yükseldi. Çamaşır makinesinin fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68.80, bulaşık makinesi fiyatı ise yüzde 50 artış gösterdi. Eylül 2017'de 95 bin 905 TL olan dizel bir otomobilin fiyatı ise bu yıl 154 bin 549 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyonda bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 artış gerçekleşti. Enflasyon son 15 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Ürünlerin fiyatlarında 2017’nin eylül ayı ile bu yılın eylül ayı arasında büyük bir fark bulunuyor.

Yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak dizel otomobilin fiyatında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61’lik bir artış yaşandı. Benzinli otomobilin fiyatlarında ise artış yüzde yüzde 51’in üzerinde. En büyük artış ise uçak biletinde görüldü. 2017 Eylül ile 2018 Eylül ayı arasında uçak biletinde yaşanan artış yüzde 195’in üzerinde.