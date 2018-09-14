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Hazine arazileri çiftçilere kiralanacak

Hazine arazileri çiftçilere kiralanıyor. Arazilerin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralanması sağlanacak. Uygulamadan 218 bin çiftçinin faydalanması bekleniyor

android-time 10:43 14 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Hazine arazileri çiftçilere kiralanacak
Hazine arazileri çiftçilere kiralanıyor. Arazilerin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralanması sağlanacak. Uygulamadan 218 bin çiftçinin faydalanması bekleniyor

Hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacaklarını ve uygulamadan 218 bin çiftçinin faydalanacağını belirtildi.

Ecrimisil ne demek?
Ecrimisil; Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminatına deniyor.

AA

Son güncelleme: android-time 10:4814.09.2018
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