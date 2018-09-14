Hazine arazileri çiftçilere kiralanacak

Hazine arazileri çiftçilere kiralanıyor. Arazilerin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralanması sağlanacak. Uygulamadan 218 bin çiftçinin faydalanması bekleniyor
Hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacaklarını ve uygulamadan 218 bin çiftçinin faydalanacağını belirtildi.
Ecrimisil ne demek?
Ecrimisil; Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminatına deniyor.