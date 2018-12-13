Hazine Bakanlığı’nın ikinci 100 günlük hedefleri

İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak icraatlar da belli oldu. Bu kapsamda Bakanlık tarafından 11 eylemin hayata geçirilmesi hedeflenirken, Kayıt dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı hazırlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde en az bir girişim sermayesi fonuna kaynak taahhüdünde bulunulacak.

Yeminli mali müşavir raporuyla nakten talep edilebilen KDV iade tutarlarının yüzde 50’sinin 10 iş günü içinde gerçekleştirilebilmesine ilişkin sistem geliştirilecek. Defter beyan sisteminin kapsamının, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi sağlanacak.

Bakanlık çalışmaları kapsamında özel sermaye yatırımlarının artırılması ve yüksek teknoloji yatırımlarına alternatif finansman sağlanması için Türkiye Kalkınma Fonu kurulacak. Eylem planı kapsamında en az bir girişim sermayesi fonuna kaynak taahhüdünde bulunulacak.

Sistemik riskin gözetimi ve finansal istikrarın korunması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında belirlenecek veri depolama kuruluşlarına ilişkin ikincil düzenlemeler yapılacak.

Kitle fonlaması düzenlemelerinin yürürlüğe konması hedeflenirken, Açık Veri Paylaşım Portalı’nın hazırlanması ve kullanıma açılması sağlanacak.

Vergi dışı gelirlere yönelik Ortak e-Tahsilat Platformu’nun devreye alınması için adım atılacak. İnteraktif Vergi Dairesi kapsamına 5 yeni hizmet eklenecek.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI EYLEMLERİ

Öte yandan, İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda Strateji ve Bütçe Başkanlığının yürüteceği 6 eylem de yer aldı. Buna göre, kamu-özel iş birliği modeline ilişkin çerçeve mevzuat çalışması tamamlanacak. Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi Projesi geliştirilecek. Bütün kamu kurumlarını kapsayan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi oluşturulacak.

Kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlem süreçlerinin tümüyle elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin proje başlatılacak.

Program bazlı bütçeleme sistemine geçiş için program yapısı oluşturulacak. Öte yandan Başkanlıkça, Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı hazırlanacak.

‘KOBİ’LERE 274 MİLYON LİRALIK DESTEK VERİYORUZ”

“İkinci 100 Günlük Eylem Planı’mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz.” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere 274 milyon liralık destek veriyoruz.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30’ar bin lira hibe desteği verilecek.

Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak.

Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulmasını sağlıyoruz.

İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için ‘Elektronik İhracat Platformu’nun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz.

AA