Hazine borçlanmasında yüksek faiz

Hazine 10 yıllık tahvil ihalesinde yüksek faizden borçlandı. 10 yıllık tahvilin ihalesinde bileşik faiz yüzde 16,94 olurken net satış 699,6 milyon lira düzeyinde gerçekleşti, ihaleye 1,71 milyar lira teklif geldi.

Hazine’nin gösterge 2 yıllık tahvili yeniden ihracında ortalama bileşik faiz %19.35, 10 yıllıkta %16.94 oldu. Değişken faizli 6 yıllık tahvilin yeniden ihracında ise ortalama fiyat 92.635 olarak gerçekleşti.

Hazine bugün iki yıllık gösterge olan altı ayda bir yüzde 6.5 kupon ödemeli 13 Kasım 2019 itfalı sabit kuponlu tahvilin, 5 Haziran 2024 itfalı değişken faizli tahvilin ve 10 yıllık gösterge olan 8 Mart 2028 itfalı altı ayda bir yüzde 6.20 kupon ödemeli tahvilleri yeniden ihraç etti ve seçim öncesi Haziran ayı yoğun iç borçlanma programını da tamamladı.

Yatırımcılar Haziran ayı programının ardından seçim sonrası Temmuz ayındaki yüklü ihale takvimini takip edecekler.

Bugün yeniden ihracı yapılan gösterge 10 yıllık tahvil getirisi yüklü ihale/itfa takvimi ve seçim öncesi artan harcamaların da endişesiyle son iki ayda 430 baz puan yükselmişti.

Bu kapsamda piyasalar ihalelere gelen talebi yakından izledi.

Bugün gerçekleştirilen üç ihale sonuçları ise şöyle:

*Gösterge 2 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 19.35

*Değişken faizli 6 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama fiyat 92.635

*Gösterge 10 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 16.94

*Gösterge 2 yıllık tahvilde net satış 639.1 milyon TL, nominal teklif 1,871.2 milyon TL

*Değişken faizli 6 yıllık tahvilde net satış 302.9 milyon TL, nominal teklif 1,038 milyon TL

*Gösterge 10 yıllık tahvilde net satış 699.6 milyon TL, nominal teklif 1,712 milyon TL

REUTERS