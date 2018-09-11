Hazine’den euro cinsi tahvil

Hazine sadece yerli ve yabancı bireysel yatırımcılara satılmak üzere 12 Eylül–12 Ekim arasında etaplar halinde euro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine’den yapılan yazılı açıklamada yurtiçi ve yurtdışında yaşayan vatandaşlardan gelen talep üzerine, yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 12 Eylül–12 Ekim tarihleri arasında beş hafta boyunca etaplar halinde euro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracının talep toplama yöntemi ile gerçekleştirileceği duyuruldu.

Buna göre vadesi 364 gün olacak olan tahvil ve kira sertifikalarının kupon/kira dönemi 6 ay, kupon/kira oranı yüzde 1, yıllık getiri oranı ise yüzde 2 olacak.

Açıklamada tahvil ve kira sertifikalarının sadece yerli ve yabancı bireysel yatırımcılara satılacağı, söz konusu senetler için etaplar halinde yapılacak talep toplama işlemleri ve senetlerin ihracı ile itfasının Ziraat Bankası şubeleri ve internet bankacılığı kanalı ile gerçekleştirileceği belirtildi.

Senetler, ilgili etaba ilişkin talep toplama dönemini takip eden hafta Çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Senetler söz konusu tarihler arasında satışa sunulacak ve belirli miktarda satış yapılması durumunda, bir önceki gün Bakanlık tarafından ilan edilmek üzere sonraki günlerde satış yapılmayabilecek.

Açıklamaya göre 1,000 euro ve katları şeklinde ihraç edilecek, yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faiz/kira getirisi üzerinden 1,000 euro ve katları olacak şekilde sadece Ziraat Bankası’na satılabilecek.

REUTERS