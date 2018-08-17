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Hazine’den yeni kredi paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı KOBİ'lerin finansmanı için yeni kredi paketi üzerinde çalıştığını söyledi.

android-time 16:26 17 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Hazine’den yeni kredi paketi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı KOBİ'lerin finansmanı için yeni kredi paketi üzerinde çalıştığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada KOBİ’lerin finansmanı için üzerinde çalışılan kredi paketi ile ilgili şunlar kaydedildi:

* Piyasalarda istikrarın sağlanması yanında ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesinin desteklenmesini teminen bakanlıkça alınan önlemlere ek olarak reel sektör/ bankalar işbirliğinde ek önlemler alınıyor.

* KOBİ’lerimizin finansmanı için TOBB ve çatısı altındaki odaların işbirliği, özel/kamu bankalarının gönüllü katılımıyla, tabana yaygın yeni kredi paketi üzerinde çalışılıyor.

REUTERS

Son güncelleme: android-time 16:2817.08.2018
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