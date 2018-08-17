Hazine’den yeni kredi paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada KOBİ’lerin finansmanı için üzerinde çalışılan kredi paketi ile ilgili şunlar kaydedildi:
* Piyasalarda istikrarın sağlanması yanında ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesinin desteklenmesini teminen bakanlıkça alınan önlemlere ek olarak reel sektör/ bankalar işbirliğinde ek önlemler alınıyor.
* KOBİ’lerimizin finansmanı için TOBB ve çatısı altındaki odaların işbirliği, özel/kamu bankalarının gönüllü katılımıyla, tabana yaygın yeni kredi paketi üzerinde çalışılıyor.
REUTERS