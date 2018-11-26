Hepimizi ilgilendiren üç düzenleme Meclis’te

Konkordato ilan edilmesini zorlaştıran, marketlerde poşeti paralı yapan ve egzoz ölçümünü yaptırmayana 1.250 TL ceza verilmesini öngören düzenlemeler bu hafta meclis genel kurulunda görüşülecek.

TBMM’de bu hafta ilk olarak çevrenin korunmasını amaçlayan bazı düzenlemeler içeren teklif, ardından da konkordato ile ilgili ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alınacak.

Meclis Genel Kurulu görüşmelerine geçen hafta başladığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele almaya yarından itibaren devam edecek.

EN AZ 25 KURUŞTAN SATILACAK UYMAYANA CEZA

Teklife göre, plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak ve plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira TL para cezası kesilecek.

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAYANA 1250 TL CEZA

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara 1,250 TL ceza da öngören teklifle, atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediye, il özel idareleri, kurum, kuruluş ve işletmelere teşvik uygulanacak.

Teklife göre ayrıca 1 Haziran 2019’dan itibaren yeni imar planlarında bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları zorunlu olacak.

KONKORDATO İLAN ETMEK ZORLAŞIYOR

Genel Kurulda bu teklifin kabul edilmesinin ardından, konkordato ile ilgili düzenlemeler de içeren Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifle konkordato ilanına yeni düzen gelirken, bu kapsamda konkordato ilanı için gerekli olan raporu verecek denetim kuruluşları sınırlandırılıyor. Raporu hazırlayan denetim kuruluşlarına da bazı yükümlülükler getiriliyor.

Teklife göre ayrıca abonelik sözleşmelerinden ve tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takipleri, UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılacak.

Takiplerde Merkezi Takip Sistemi harcı alınacak ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmayacak.

TBMM’de siyasi partilerin grup toplantıları da her hafta olduğu gibi yarın gerçekleştirilecek.

REUTERS