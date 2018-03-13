Hepsi devletindi artık yok

Özelleştirilen kurumların bazıları satıldıktan sonra kapandı. Son 15 yılda kamuya ait onlarca kuruluş fabrika, maden ve liman özelleştirildi... SEKA, TEKEL ve Sümerbank gibi kamu kuruluşları da satıldıktan sonra kapandı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, son 15 yıl içinde özelleştirilen kamu kurumlarını açıkladı. Ağbal, özelleştirilen kuruluşlardan 58.4 milyar dolar tahsilat yapıldığını bildirdi. Bu miktardan 2.5 milyar dolarlık satış bedeli ise henüz devletin kasasına girmedi.

SATIŞ BEDELİ 60.9 MİLYAR $

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in önergesini yanıtlayan Ağbal, “101 kuruluşta bulunan kamu payları ile 10 liman, 90 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3 bin 703 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6 bin 808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetleri özelleştirilmiştir. Ayrıca, iki kuruluştaki kamu payları ile bir işletme, bin 230 taşınmaz, 95 gemi ve 102 kalem makine-teçhizat da toplam 1 milyar dolar bedelle kamu kurumlarına devredilmiştir” dedi.

VADELİ SATILDI

Ağbal, söz konusu dönemde toplam satış/devir uygulamalarının tutarının 60.9 milyar dolar olduğunu belirterek, bir bölümü vadeli satış biçiminde gerçekleştirilen bu uygulamalara ilişkin olarak, vade farkları dahil 58.4 milyar dolar tahsilat yapıldığını bildirdi.

CHP'li Gürer ise Cumhuriyet döneminden bu yana, ülkemizin neredeyse bütün kazanımlarının, AKP'nin özelleştirme politikası kapsamında satıldığını belirtti. SEKA'nın, TEKEL'in, Sümerbank'ın özelleştirildikten sonra kapandığına dikkat çeken Gürer, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

ÇİFTÇİ MAĞDUR

“Şimdi de gözlerini şeker fabrikalarına diktiler. Bu fabrikalar özelleştikten sonra akıbetleri diğer fabrikalarda olduğu gibi kapanmak olacak. Binlerce işçi, on binlerce çiftçi mağdur edilecek. Bu satışlarda, görülmeyenler de var. Milyarlık hurdalar bedelsiz verildi. Özelleştirme sürecinde değersiz kılınan hurdaya çıkarılarak sıfırlananlar ile olan biten gün yüzüne çıktığında yaşananların ne kadar büyük boyutlu olduğu daha açık görülecek.”

Stratejik kuruluşlar satıldı

Kamunun elindeki kurum ve kuruluşların büyük bir kısmı, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar özelleştirildi. Bu kuruluşların arasında Türk Telekom, TEDAŞ ve PETKİM gibi stratejik öneme sahip kuruluşlar da bulunuyor. Cumhuriyet döneminde temelleri atılan ve Anadolu'nun kalkınmasında önemli bir yere sahip olan TEKEL ve SEKA gibi kuruluşlar da özelleştirildikten sonra kapatıldı. Benzer biri durumun, özelleştirilmesi gündemde olan şeker fabrikalarının da başına gelmesi bekleniyor.