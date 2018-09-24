Hepvar: Hedefimiz pazarla paralel büyüme

Türkiye'de oluklu mukavva sektöründe faaliyet gösteren Olmuksan International Paper (Olmuksan IP), 50. yılını geride bıraktı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Olmuksan IP Genel Müdürü Ergun Hepvar, “Bu yıl Türkiye’deki 50’nci yılımızı kutluyoruz. Bugün 6 fabrika, 1,200’e varan çalışan ve 1 milyar TL seviyesinde ciroyla Türk ekonomisi ve istihdamına katkı sağlıyoruz. Fabrika olarak kapasitemizin yüzde 90’ını kullanarak kapasite limitlerimize dayandık. 2017 yılında önceki yıla göre satış hacminde yüzde 6 ve hasılatta yüzde 43 büyüme gösterdik. 2018 yılının ilk 6 ayında ise hasılatta yüzde 35’lik bir artış elde ettik. Yarım asırlık bu yolculuğu geride bırakırken, önümüzde gerçekleştirilmeyi bekleyen pek çok hedef ve proje bulunuyor. Bu ihtiyaçlara yanıt verebilmek üzere özellikle Marmara bölgesinde yüksek baskı kalitesi ve hızlı hizmet olanaklarımıza yönelik yeni yatırımlar yapacağız. 20 milyon doların üzerinde olan bu yatırımları 2019 yılının ilk aylarında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Böylelikle hem daha hızlı hem de pazarda baskı kalitesinde en üst seviyeyi tanımlayacak bir hizmet portföyüyle yıla başlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ PAZARLA PARALEL BÜYÜME”

Sektörde ciddi bir büyüme trendi olduğunu vurgulayan Hepvar, sözlerine şöyle devam etti: “Trend, yeni müşteri ve tüketici ihtiyaçlarından ve ihracattaki artıştan ortaya çıkıyor. Oluklu mukavva tüketimi geçmiş 10 yıllık dönemde yaklaşık yüzde 110 civarında büyürken, GSMH yüzde 50 civarında büyüdü. Olmuksan IP olarak biz de ISO 500 içinde 175’inci sırada yer alarak her sene büyümeye devam ediyoruz. Bu yılı da pazarla paralel bir büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz.”

AR-GE MERKEZİ İLK MEYVESİNİ VERDİ

Olmuksan IP’nin sektörü büyüten yatırımlarının yanı sıra inovatif ürün ve hizmetler sunmak üzere AR-GE çalışmalarına da büyük önem verdiğini aktaran Hepvar, bu amaçla yıl içinde Gebze fabrika kampüsünde yeni AR-GE merkezlerini hayata geçirdiklerini hatırlattı. AR-GE merkezinin 2022 vizyonu doğrultusunda 40 patent tasarım tescili endüstriyel koruma sahibi 22 kişilik bir ekiple çalışmalarına başladığını ifade eden Hepvar, 5 yıl içinde AR-GE kapsamında yaratılan projelerden sağlanan satış hasılatının, şirket hasılatının yüzde 5’ine ulaşacağının öngörüldüğünü kaydetti. AR-GE merkezinin ilk meyvelerini de vermeye başladığını vurgulayan Hepvar, “Henüz çok yeni olan AR-GE merkezimizin ilk inovatif ürünü, dökme sıvı taşıyan çelik kasa ve plastik kasaya ikame olarak geliyor. 1 ton taşıyabilen bu ürün hijyen sağlıyor ve bakım maliyeti de çok düşük. 3,5-4 dakikada kolayca kurulabilen bu kutu, işçilik süresinden de tasarruf sağlıyor. Alternatiflerine göre nakliyede zarar görme açısından daha az risk taşıyan ürünümüz, oldukça yüksek oranlarda maliyet avantajı da sağlıyor. Böylece daha çevreci ve ekonomik oluşuyla enflasyona pozitif katkı sunacak bir adımı hayata geçirebileceğiz” dedi.

OLUKLU MUKAVVA RAF ÖMRÜNÜ 3 GÜN UZATIRKEN GIDA ZAYİATINI ÖNLÜYOR

Öte yandan oluklu mukavva kullanımının faydalarına da değinen Hepvar, oluklu mukavva ambalajlarının gıda kaynaklı oluşan hastalık riskini azalttığı gibi meyvenin raf ömrünü de 3 güne kadar artırdığını ve gıda zayiatını engellemede en önemli ürünlerden biri olarak öne çıktığını söyledi. Türkiye’de yıllık 50 milyon ton olan meyve ve sebze üretiminin 100 milyar TL parasal değere karşılık geldiğine ancak üretim-tüketim zincirinde kaybedilen ürünün 25 milyar TL gibi yüksek bir meblağa ulaştığına dikkat çeken Hepvar, tedarik zincirindeki bu kaybın yanlış ambalajlama ve soğuk zincirdeki kırılmadan kaynaklandığını belirtti.