MİT’in ödeneği neden düşürüldü?

Bütçe ödenek tavanları belli oldu. Devletin bütçesi geçen yıla göre yüzde 16 artıyor. Savunmaya ayrılan aslan payı dikkat çekerken enflasyonun arttığı bir dönemde MİT'in ödeneğinin düşürülmesi göze çarptı.

Merkezi yönetim bütçesinde, ülke güvenliğinde görev alan kurumlara gelecek yıl 102,8 milyar liralık ödenek tahsis edildi.

Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021) kapsamında, genel bütçeli kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, geçmiş yıllarda olduğu gibi savunma ve güvenlikle ilgili işlerde sorumluluk üstlenen kurumlara önemli miktarda kaynak ayrıldı.

Söz konusu kurumlara 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde 84,6 milyar lira ödenek tahsis edilirken, bu miktar gelecek yıl için 102,8 milyar lira olarak öngörüldü. Ödenek miktarındaki artış yüzde 21.5’e karşılık geldi.

MİT Başkanlığının ödeneği ise yüzde 7,6 azaldı.

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren kurumlara tahsis edilen ödenek miktarları, gelecek yıla ilişkin ödenek teklif tavanları ve değişim oranları şöyle:



AA