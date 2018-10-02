Herkesin gözü Cumhurbaşkanı’nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Meclis'te yaptığı açıklamada vatandaşın ekonomik sıkıntılarının farkında olduğunu belirtti. Erdoğan yaşanan bu sıkıntıların çözümü için çalışmalar olduğunu söyledi. Piyasada, ücretli çalışanından patronuna herkes yeni çözüm çalışmalarının ne olduğunu merak ediyor. Çalışmaların önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan piyasaya yönelik önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı, “Milletimizin yaşadığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz” derken vatandaşın ve şirketlerin sıkıntılarına yeni önlemler alacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamaları piyasa tarafından merakla bekleniyor.

ʻʻ Bankacılık sektörünün hareket alanının daralmasından kaynaklanan finans sıkışıklığının yol açtığı zincirleme sorunların öneminin ve aciliyetinin de farkındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan konuşmasında “Türkiye kimseden para talep etmiyor, bizim tüm çabamız uluslararası sermayenin ülkemizde yatırım yapmasını sağlamaktır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun için gereken her türlü desteği ve her türlü güvenceyi veriyoruz. Ekonomimizin dengelerini, finanstan yatırımlara kadar her alanda tahkim etmeye yönelik programları dikkatle hayata geçiriyoruz. Yeni Ekonomi Programı bunun en önemli adımlarından biridir” dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayicimizin, tüccarımızın, esnaf ve sanatkârımızın, tarım sektörümüzün, ücretli kesimin, velhasıl milletimizin yaşadığı sıkıntıları biz gayet iyi biliyoruz. Enflasyondan, faizlerden, döviz kurundan bunalan, işini çevirmekte zorlanan herkesin yaşadıklarını yakından takip ediyoruz. Bankacılık sektörünün hareket alanının daralmasından kaynaklanan finans sıkışıklığının yol açtığı zincirleme sorunların öneminin ve aciliyetinin de farkındayız. Tüm bu sıkıntıların çözümüne yönelik hazırlıklarımız, çalışmalarımız var.”

“HİÇBİR KESİMİ TEFECİLERİN, FIRSATÇILARIN İNSAFINA TERK ETMEYECEĞİZ”

Hiçbir sanayiciyi, tüccarı, çalışanı, vatandaşı vicdan ve ahlak yoksunu tefecilerin, iyi günde ortaya çıkıp kötü günde kaybolan fırsatçıların insafına terk etmeyeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, gereken her türlü tedbiri alıp uygulayacaklarını vurguladı.

“Dengeleme, disiplin ve değişim üzerine kurulu yeni bir ekonomik program hazırladık” sözleriyle konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kredi imkânlarını genişletip kolaylaştıracak, yatırımları teşvik edecek, üretime, istihdama ve ihracata öncelik verecek bir ekonomi anlayışıyla, Türkiye'yi yeniden yükselişe geçirmekte kararlıyız. Milletimizden biraz daha sabırlı olmasını, ülkesine ve yönetimine güvenmesini istiyorum” şeklinde konuştu.