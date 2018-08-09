Hesap işlem ücreti için dikkat çeken uyarı

Tüketiciyi Destekleme Derneği (Tükdes) Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Avukat Merve Sevim Özcan, tüketicilerden kesilen hesap işletim ücretlerini değerlendirerek, "kesilen hesap işletim ücretlerinin hiçbir yasal dayanağı kalmamıştır "dedi.

Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Av. Merve Sevim Özcan konuyla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, “Danıştay 15. Dairesi, bankaların Hesap İşletim Ücreti almasını düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti. Böylece tüketici açısından geçmişe dönük 10 yıllık süreçte ödemiş oldukları hesap işletim ücretlerinin iadesinin yolu açılmış oldu. Tüketicilerin, bu konuda özel bir hizmet almasına gerek yok. Yapılması gereken son derece basit. Tüketiciden geçmişe dönük 10 sene içinde hesap işletim ücreti kesilmişse, yazılı şekilde bankalardan dekontlarını isteyerek bu kesintilerin iadesini talep etmelidir. Bankanın yazılı başvuruya rağmen tahsil ettiği hesap işletim ücreti tutarını bildirmemesi durumunda, banka hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet linki üzerinden şikayette bulunulması yararlı olacağı gibi Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılacak başvuruda yaklaşık bir rakam belirtilebilir. Bankaların olumsuz cevap vermeleri ya da cevap vermemeleri halinde, miktarına göre 2018 yılı içerisinde İlçe Tüketici Hakem Heyetleri için 4 bin 570 TL’sına kadar, İl Tüketici hakem heyetlerine 6 bin 860 TL’sına kadar başvurulabilir. Tüketici Hakem Heyetlerine, e devlet üzerinden veya bir dilekçe ile ilçe kaymakamlıklarına giderek başvurulabilir” diye konuştu.

DOLANDIRILMAYA DİKKAT

Hesap işletim ücretlerini tahsil edebilmek adına dolandırılmamaya da dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Özcan, “Bu konuda size özel hizmet vereceğini söyleyen danışmanlık şirketi ve benzeri kimselere bu şekilde telefon ile aramalara kesinlikle itibar edilmemeli. Vekaletinizin bulunduğu, tanıdığınız, güvendiğiniz baroya kayıtlı avukatınız dışındaki kimseleri işlemleriniz için aracı kılarsanız dolandırılmaya zemin hazırlamış olursunuz dedi.