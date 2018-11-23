Otoyol ve köprüleri kullanan sürücülerin HGS hesap bakiyelerinin durumunu bilmelerinde fayda vardır. Yetesiz bakiyeler yüzünden cezalı duruma düşmemek için HGS hesap sorgularını yapmaları önem arz etmektedir. Peki, HGS hesap sorgulama nasıl yapılır? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Otoyol ve köprülerden hızlı geçiş için kullanılan “Hızlı Geçiş Sistemi” yani HGS bakiyesinin nasıl sorgulanacağı merak konusudur. Şimdi, HGS hesap sorgulama nasıl yapılır? hep birlikte öğrenelim…

HGS BAKİYE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

HGS bakiye sorgulaması için 4 farklı seçenek vardır;

1- e-devlet üzerinden; kişisel e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra, e-Hizmetler bölümünden PTT Genel Müdürlüğü bağlantısı açılır. Ardından “Hızlı Geçiş Sistemi Hesap Bilgileri” bağlantısına tıklayarak kolaylıkla HGS bakiye sorgulama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

2- Telefon ile; telefon aracılığı ile HGS bakiye sorgulaması yapmak isteyenler, 444 1 778 ya da 0580 460 60 60 numaralı telefonları arayarak bilgilerini vermeleri halinde HGS bakiye sorgulamasını yapabilirler.

3- PTT aracılığı ile; PTT üzerinden HGS hesap sorgulamasını yapmak için; PTT internet sitesi üzerinden, “HGS bakiye sorgulama” sayfasına tıkladıktan sonra aracın plakası, vergi numarası, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası bilgilerinden birisi ile sorgulamayı kolaylıkla yapabilirler.

4- Bankalar üzerinden; HGS hesap sorgulamasını bankalar üzerinden yapmak isteyen araç sahipleri ise, bu işlemi müşteri temsilcileri, şubeler ve mobil uygulamalar aracılığı ile gerçekleştirebilirler.