Highway AVM, kira ücretlerini Türk Lirası’na çevirdi

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Alışveriş Merkezi, kiracılarının euro üzerinden olan sözleşmelerinin Türk Lirası’na çevrildiğini duyurdu.

Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın resmi gazetede yayınlanmasının ardından, euro üzerinden kiracıları ile yapılan sözleşmelerin mevcut kurun çok gerisinde olan 3,60 TL üzerinden Türk Lirası'na çevirme kararı aldığını duyurdu.

3.60 TL ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Alınan kararı kiracıları ile de paylaşan AVM yönetimi, ekonomik olarak zor günlerden geçildiği belirtilerek, “İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları da dikkate alarak Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi Yönetimi olarak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi üzerine euro olarak sözleşmesi bulunan kiracılarımızın sözleşmelerini mevcut kurun çok gerisinde olan 3,60 TL üzerinden Türk Lirası'na çevirme kararı almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu karar neticesinde, sizlerle birlikte bu süreci en güçlü şekilde atlatarak ve büyüyerek ülkemize en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” denildi.