Hilton Türkiye’de 4 yeni otel açacak

Hilton, Gaziantep, Antalya, Afyonkarahisar ve Sakarya'da olmak üzere Türkiye'de dört yeni otel açacağını duyurdu.

Hilton’dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu oteller DoubleTree by Hilton ve Hampton by Hilton markaları altında açılacak. Otellerden ikisi 2018 yılında, biri 2019, biri de 2020 yılında faaliyete geçecek.

90 OTELE SAHİP OLACAK

Böylece Hilton, Türkiye pazarında faaliyette ve gelişmekte olan 90 otele sahip olacak. Hilton Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Gelişim Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser yeni projeler ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yaptığımız son anlaşmalar, Türkiye pazarına yönelik bağlılığımızın göstergesi. Türkiye, 2017 yılının ilk on ayında 29 milyondan fazla turistin gelmesiyle ziyaretçiler için önemli bir destinasyon olmaya devam ediyor” dedi.

REUTERS