Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hintliler düğün davetiyesi satmaya başladı

Çılgın eğlenceleriyle ünlü Hint düğünlerinin davetiyeleri satışa çıkarıldı. Hindistanlı bir şirket düğün davetiyesine gece başına 100 dolar istiyor.

Sozcu.com.tr
android-time 10:16 16 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Hintliler düğün davetiyesi satmaya başladı
Çılgın eğlenceleriyle ünlü Hint düğünlerinin davetiyeleri satışa çıkarıldı. Hindistanlı bir şirket düğün davetiyesine gece başına 100 dolar istiyor.

Hindistan'da ortaya çıkan yeni bir girişim dikkat çekiyor. Join My Wedding (Düğünüme katıl) isimli uygulama ile Hindistan'lı çiftler düğün davetiyelerini satıyor. CNBC'de yer alan habere göre uygulama şöyle çalışıyor. Hintli çiftler evlilik tarihlerini platforma yüklüyor, Hindistan dışından gelen ziyaretçiler uygulama vasıtası ile düğüne bilet alabiliyor.

 

Düğün biletleri geceliği 100 dolardan başlamak üzere satılıyor. Bu fiyat düğünün lokasyonuna göre değişiklik gösterebiliyor. Uygulamanın ortaklarından Orsi Parkanyi, “Bir ülkenin kültürünü tanıyabilmek için düğüne gitmekten daha güzel bir şey olamaz. Yemekler yerel, insanlar yerel, danslar yerel. Çok iyi bir turistik aktivite” diyor.

hint-shutter

Bu yılın başından beri devrede olan internet sitesi vasıtasıyla 100 kişi Hint düğünlerine katılmış. Avustralyalı Carly Stevens ve Tim Gower Surabhi Chauhan'ın düğününe internet sitesi aracılığı ile katıldılar.

ÖNDEN BİLGİLENDİRİLDİLER

Chauhan, “Düğünümde yeni insanlar ile tanışmak çok keyifliydi. İnsanlara katılmadan önce nasıl giyinmeleri ve davranmaları gerektiğini anlattık” diyor.

İLGİLİ HABERTrump'ın ortağından Muğla'da 5 milyon dolarlık Hint düğünüTrump'ın ortağından Muğla'da 5 milyon dolarlık Hint düğünü

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 10:4416.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar