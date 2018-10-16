Hintliler düğün davetiyesi satmaya başladı

Hindistan'da ortaya çıkan yeni bir girişim dikkat çekiyor. Join My Wedding (Düğünüme katıl) isimli uygulama ile Hindistan'lı çiftler düğün davetiyelerini satıyor. CNBC'de yer alan habere göre uygulama şöyle çalışıyor. Hintli çiftler evlilik tarihlerini platforma yüklüyor, Hindistan dışından gelen ziyaretçiler uygulama vasıtası ile düğüne bilet alabiliyor.
Düğün biletleri geceliği 100 dolardan başlamak üzere satılıyor. Bu fiyat düğünün lokasyonuna göre değişiklik gösterebiliyor. Uygulamanın ortaklarından Orsi Parkanyi, “Bir ülkenin kültürünü tanıyabilmek için düğüne gitmekten daha güzel bir şey olamaz. Yemekler yerel, insanlar yerel, danslar yerel. Çok iyi bir turistik aktivite” diyor.
Bu yılın başından beri devrede olan internet sitesi vasıtasıyla 100 kişi Hint düğünlerine katılmış. Avustralyalı Carly Stevens ve Tim Gower Surabhi Chauhan'ın düğününe internet sitesi aracılığı ile katıldılar.
Chauhan, “Düğünümde yeni insanlar ile tanışmak çok keyifliydi. İnsanlara katılmadan önce nasıl giyinmeleri ve davranmaları gerektiğini anlattık” diyor.
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