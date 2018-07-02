Hırsızı fotoğraf çekerek korkutan alarm paneli Türkiye’de

Pronet, yeni alarm panelini kullanıma sundu. Pronet’in yeni alarm paneli, olayları fotoğraflayan görüntülü hareket detektörüyle kötü niyetli girişimlere yönelik caydırıcı etki yaratıyor.

Güvenlik şirketi Pronet, yeni nesil alarm panelini ve görüntülü hareket dedektörünü kullanıma sundu. Yeni alarm paneli birbirini yedekleyen çift iletişim kanalı teknolojisi sayesinde Pronet Alarm Haber Alma Merkezi ile kesintisiz iletişim sağlıyor. Hem GPRS ağ hem de internet bağlantısı ile kurulan çift kanallı iletişim sayesinde sisteme karşı bir sabotaj girişimi olması halinde uyarı sinyali hemen Pronet Alarm Haber Alma Merkezi'ne ulaşıyor. Böylece Pronet alarm sistemi kullanıcıları bütün kötü niyetli girişimlerden anında haberdar oluyor ve gerekli aksiyonlar vakit yitirmeden alınabiliyor.

GÖRÜNTÜLÜ HAREKET DEDEKTÖRÜ FLAŞLARI PATLATIP CAYDIRICI ETKİYİ YÜKSELTİYOR

Görüntülü hareket detektörü, herhangi bir hareket algıladığında arka arkaya seri bir şekilde çektiği fotoğrafları, kullanıcının cep telefonuna ve eğer istenirse Pronet Alarm Haber Alma Merkezi'ne gönderiyor. Bu sayede, kullanıcı alarm durumunu cep telefonundan görüntülü olarak kontrol edip doğrulayabiliyor. Harekete duyarlı dedektör fotoğrafları çekerken, ardı ardına patlattığı flaşlar sayesinde ilave caydırıcılık özelliği sağlıyor.

SABOTAJA KARŞI ÇİFT YÖNLÜ ÜSTÜN KORUMA TEKNOLOJİSİ RONET’TE!

Türkiye'de ilk defa Pronet tarafından kullanılan yeni nesil alarm panelinin sektörde bir ilk olduğunu vurgulayan Pronet Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, “20 yıldan uzun süredir Türkiye'de güvenlik alanında pek çok yeniliği hayata geçiren Pronet olarak en son teknolojileri ve gelişmeleri takip ediyoruz. Teknoloji ve insan kaynağına düzenli yatırımlar yapıyoruz ve bu sayede saniyelerle yarışarak, can ve mal güvenliğini koruyarak bir nevi hayat kurtarıyoruz. Yeni nesil alarm paneli ve görüntülü hareket dedektörümüz ile mevcut alarm sistemlerimizi teknolojik anlamda en üst seviyeye taşımış olduk,” dedi.

Ediz Habip, Pronet'in sunduğu yenilikçi güvenlik çözümleriyle sektör liderliğini devam ettirdiğini belirtti: “Çift iletişim kanalı teknolojisi sayesinde sabotaja karşı üstün koruma sağlayan yeni nesil alarm paneli dünyada bu alandaki en önemli gelişmelerden biri. Bu özellik Türkiye'de ilk defa Pronet tarafından kullanıma sunuluyor. Bahsettiğimiz teknoloji, ev ya da işyerindeki alarm sisteminin hem GPRS yani mobil şebeke hattı hem de internet bağlantısı üzerinden çalışmasını sağlıyor. Bu sayede sabotaj veya kesinti anında bu iki iletişim kanalı birbirini yedekliyor ve Pronet Alarm Haber Alma Merkezi ile her an kesintisiz iletişim devam ediyor. Kötü niyetli kişiler Pronet sistemlerinin sabote edilemeyeceğini bildikleri için de ekstra bir güvenlik ve caydırıcılık etkisini beraberinde getiriyor.”