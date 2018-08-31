Hisarcıklıoğlu açıkladı! İşte 3 maddede KOBİ Destek Kredisi’nin detayları…

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ Destek Kredisi’nin KOBİ'lere önemli bir finansman desteği sağlayacağını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, "Destek Kredisi faizi aylık yüzde 1.85 olacak. Yani yıllık faiz yüzde 22 olacak." dedi. İşte 3 maddede KOBİ Destek Kredisi'nin detayları...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ Destek Kredisi'nin KOBİ’lere önemli bir finansman desteği sağlayacağını belirterek, “Normalde bugün paranızı bankaya mevduata koysanız bankadan yüzde 22-23 mevduat faizi alıyorsunuz. Kredi kullanmak isteyen KOBİ'lerimiz ise maalesef yüzde 30'ları aşan faizlere maruz kalıyorlar ama Destek Kredisi kullanınca aylık 1,85, yıllık 22 ödeyeceksiniz. Yani KOBİ'lerimiz mevduat faizi civarında, normal kredi faizlerinin ise 8-10 puan altında kredi kullanabilecek.” dedi.

İşte 3 madde de destek kredisinin detayları;

1) Destek Kredisi faizi aylık yüzde 1.85 olacak. Yani yıllık faiz yüzde 22 olacak.

2)Bir üye azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Ve kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak.

3)Kredinin yüzde 85'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.

‘TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ SAĞLIKLI VE DENGELİ”

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, kredi derecelendirme kuruluşlarının son dönemde Türkiye'nin ekonomik verileriyle uyumlu olmayan analiz ve değerlendirmeler yayınladığını söyledi. Gücünü ve desteğini ekonomiden alan Türk bankacılık sisteminin sağlıklı ve dengeli bir yapıda olduğunu ifade eden Aydın, bankacılık sektörünün uluslararası kabul görmüş düzenlemelere göre çalıştığını kaydetti.

Aydın şöyle konuştu:

“Türk bankacılık sektörünün bilanço verileri şeffaftır. Sektör kamu ve bağımsız denetime tabidir. Gelişmelerin tümü açıkça kamuya yansımaktadır. Eğer bir düzenlemede bir değişiklik yapıyorsak mutlaka bu düzenleme uluslararası standartların sağladığı esneklikler çerçevesinde yapılmaktadır. Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların 3'te 2'si yabancı sermayeli bankalardır. Bu bankaların sektör içerisindeki büyüklük payı yüzde 25'in üzerindedir. Haziran itibarıyla bilanço büyüklüğümüz 3,7 trilyon ile milli gelirin üzerindedir. Bilançomuzun yüzde 65'i uzun dönemli büyümeye destek veren yatırımların, iç ve dış pazara yönelik üretimin finansmanında kullanılmıştır.”

AA