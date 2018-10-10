Huaweı Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Kamu Sektörü Başkanı belli oldu

Huaweı Bölgesel olarak, kamu ve kamu güvenliği alanında kadrosunu deneyimli isimlerle zenginleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen atama çerçevesinde, şirketin Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Kamu Sektörü Başkan Yardımcısı Çağlayan Karapınar oldu.

Huaweı Türkiye, bölgesel ofis kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Şirket tarafından duyurulan atama ile Huaweı Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Kamu Sektörü Başkan Yardımcısı Çağlayan Karapınar oldu. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Çağlayan Karapınar, Bilkent Üniversitesi'nde Executive MBA derecesini aldı. İş dünyasında 19 yıllık tecrübesi bulunan Çağlayan Karapınar, ilk olarak 1999 yılında TRNET'te iş hayatına başladı. Karapınar ardından sırasıyla; Bildem'de Süreç ve Teknoloji Yöneticisi, IBM Premier Partner'ı olan Ayrotek‘te Ankara Yöneticisi, Software AG'de Bölge Satış Müdürü, Cisco Systems'de Kamu Satış Yöneticisi görevlerinde bulundu. 2015 yılından bu yana Oracle'da Teknoloji Satış Yöneticisi olarak görev yapan Çağlayan Karapınar, Eylül 2018 itibarıyla HUAWEI Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Kamu Sektörü Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

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