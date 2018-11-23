HUG girişimcilik programı için son başvuru tarihi 10 Aralık

Hamdi Ulukaya Girişimi, start-up ve girişimcilik programının son başvuru tarihi 10 Aralık. Bugüne kadar 13 bini aşkın başvuru alan programda girişimci adayları üç hafta ABD'de eğitim alacaklar.

Her yıl girişimci adayları ve startupları New York'ta buluşturan Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG), yeni dönemde de Türkiye'nin dört bir yanından şirket kurma hayali olan girişimci adayları ve dünyaya açılmayı planlayan start-up'ları arıyor.

Hamdi Ulukaya Girişimi bünyesinde iki ayrı destek programı var. HUG Girişimci Adayı Destek Programı'nda henüz şirketi olmayan ama girişimci potansiyeli olan gençler, HUG Start-up Destek Programı'nda ise bir şirketi olan ve dünyaya açılmayı planlayan girişimciler aranıyor.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ TANIYORLAR

Program katılımcıları bir sene boyunca New York ve Türkiye’de aldıkları uygulamalı eğitim ve mentor desteğinin yanı sıra birçok uluslararası şirket ve kuluçka merkezini ziyaret ederek Türkiye ve Amerika'daki girişimcilik ekosistemini yakından tanıma fırsatı buluyor.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI

Tüm giderlerin HUG tarafından karşılandığı programda, Girişimci Adayı Destek Programı katılımcılarına aylık 500 TL burs veriliyor. Hamdi Ulukaya Girişimi'nin üçüncü dönem başvuruları için programın son başvuru tarihi 10 Aralık. Girişimin internet sitesi üzerinden de başvuru yapılabiliyor.