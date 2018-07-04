Hükümete yakın medyanın enflasyonla imtihanı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre enflasyon son 14 yılın zirvesinde. Vatandaşın alım gücü her geçen gün düşüyor, hayat pahalılığı artıyor. Hükümete yakın medya ise 14 yılın zirvesindeki enflasyonu sayfalarına taşıyamadı. Enflasyon haberini memur ve emekliye yapılacak zam üzerinden duyurdu.

Akşam gazetesi yüzde 15’in üzerine çıkan enflasyona ilk sayfada yer vermedi. Gazete haberi enflasyon farkından dolayı memur ve emekliye yapılan zam şeklinde gösterdi.

Güneş gazetesi de enflasyon haberini emekli ve memura yapılan zam üzerinden verdi. Zirveyi gören enflasyon hakkında bilgi vermedi.

Sabah gazetesi de ilk sayfasında enflasyon rakamları hakkında bir bilgi vermedi. Gazete de diğerleri gibi ilk sayfasında emekli ve memura enflasyon farkından dolayı yapılan zammı öne çıkardı.

Star gazetesi ilk sayfasında 14 yılın zirvesinde olan enflasyon rakamları yerine emekli ve memura yapılan zam oranlarına yer verdi.

Vatan gazetesi de enflasyon rakamlarını ‘en düşük memur maaşı 3.133 TL’ başlığı ile gösterdi.

Takvim gazetesi enflasyon haberini emekliye yapılan zam üzerinden okuyucularına duyurdu.

Posta gazetesi enflasyon farkından kaynaklı memur ve emekliye yapılan zamları ilk sayfasından gösterirken, 14 yılın zirvesinde olan enflasyon rakamlarına da yine ilk sayfasında yer verdi. Gazete soğan ve patatesin zam şampiyonu olduğunu belirtti.

Dünya gazetesi enflasyon haberini manşetine taşıdı. Enflasyonu kur ve gıda fiyatlarının yükselttiğini okuyucularına duyurdu.

Milliyet gazetesi enflasyon rakamlarına ilk sayfasında yer verdi.

Aydınlık gazetesi enflasyon rakamlarını manşetine taşıdı.

Sözcü gazetesi de 14 yılın zirvesinde olan enflasyon rakamlarına ilk sayfasında yer verdi. Memur ve emekliye yapılan zam da yine ilk sayfada yer buldu.

Birgün gazetesi enflasyon rakamlarına ilk sayfasında yer verdi.