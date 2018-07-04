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Hükümete yakın medyanın enflasyonla imtihanı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre enflasyon son 14 yılın zirvesinde. Vatandaşın alım gücü her geçen gün düşüyor, hayat pahalılığı artıyor. Hükümete yakın medya ise 14 yılın zirvesindeki enflasyonu sayfalarına taşıyamadı. Enflasyon haberini memur ve emekliye yapılacak zam üzerinden duyurdu.

android-time 10:31 4 Temmuz 2018
Haberler Ekonomi
Hükümete yakın medyanın enflasyonla imtihanı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre enflasyon son 14 yılın zirvesinde. Vatandaşın alım gücü her geçen gün düşüyor, hayat pahalılığı artıyor. Hükümete yakın medya ise 14 yılın zirvesindeki enflasyonu sayfalarına taşıyamadı. Enflasyon haberini memur ve emekliye yapılacak zam üzerinden duyurdu.

Akşam gazetesi yüzde 15’in üzerine çıkan enflasyona ilk sayfada yer vermedi. Gazete haberi enflasyon farkından dolayı memur ve emekliye yapılan zam şeklinde gösterdi.

aksam

Güneş gazetesi de enflasyon haberini emekli ve memura yapılan zam üzerinden verdi. Zirveyi gören enflasyon hakkında bilgi vermedi.

gunes

Sabah gazetesi de ilk sayfasında enflasyon rakamları hakkında bir bilgi vermedi. Gazete de diğerleri gibi ilk sayfasında emekli ve memura enflasyon farkından dolayı yapılan zammı öne çıkardı.

 

sabah

Star gazetesi ilk sayfasında 14 yılın zirvesinde olan enflasyon rakamları yerine emekli ve memura yapılan zam oranlarına yer verdi.

star

Vatan gazetesi de enflasyon rakamlarını ‘en düşük memur maaşı 3.133 TL’ başlığı ile gösterdi.

vatan

Takvim gazetesi enflasyon haberini emekliye yapılan zam üzerinden okuyucularına duyurdu.

takvimm

Posta gazetesi enflasyon farkından kaynaklı memur ve emekliye yapılan zamları ilk sayfasından gösterirken, 14 yılın zirvesinde olan enflasyon rakamlarına da yine ilk sayfasında yer verdi. Gazete soğan ve patatesin zam şampiyonu olduğunu belirtti.

postaaaa

Dünya gazetesi enflasyon haberini manşetine taşıdı. Enflasyonu kur ve gıda fiyatlarının yükselttiğini okuyucularına duyurdu.

dunya

Milliyet gazetesi enflasyon rakamlarına ilk sayfasında yer verdi.

milliyet

Aydınlık gazetesi enflasyon rakamlarını manşetine taşıdı.

aydinlik_gazetesi

Sözcü gazetesi de 14 yılın zirvesinde olan enflasyon rakamlarına ilk sayfasında yer verdi. Memur ve emekliye yapılan zam da yine ilk sayfada yer buldu.

sozcu

Birgün gazetesi enflasyon rakamlarına ilk sayfasında yer verdi.

birgun
Son güncelleme: android-time 10:4104.07.2018
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