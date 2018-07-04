Hükümetten alkol vergisi yorumu

Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, alkollü içkilerdeki ÖTV artışını, "Bu yeni değil. Enflasyondaki artışlarla beraber yasadan kaynaklanan bir artış. Bunun özel bir anlamı yok." şeklinde değerlendirdi.

24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından, mazbatalarını alan milletvekillerinin Meclisteki kayıt işlemleri devam ediyor.

‘YENİ DEĞİL’

Bülent Tüfenkci, kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu dönemin ilklerin yaşanacağı bir dönem olacağını söyledi. Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı ile ilgili soruya Tüfenkci, “Bu yeni değil. Önceden enflasyondaki artışlarla beraber yasadan kaynaklanan bir artış. Bunun özel bir anlamı yok.” yanıtını verdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, “Yeni dönemde görev bekliyor musunuz?” sorusu üzerine, “Biz bu davanın, AK Parti’nin bir neferiyiz. Görevimiz milletvekilliği. Genel Başkanımız nerede, hangi görevi verirse biz o görevi icra ederiz. Bizim için makamların, mevkilerin önemi yok. Önemli olan nerede bulunursak bulunalım, bu partiye ve davaya hizmet etmek. Biz de o hizmeti her şekilde yerine getiririz.” dedi.

AA